2022-05-19 15:26:00

Koncz Zsófia miniszterhelyettes, Vitézy Dávid államtitkár lehet a Palkovics-féle új minisztériumban

Palkovics László tagadta, hogy Magyarország összeszerelőüzem volna.

Koncz Zsófiával és Vitézy Dáviddal erősíthet a Palkovics László által vezetett technológiért és iparért fejlesztős tárca, előbbi miniszterhelyettesi pozíciót kaphat, utóbbi pedig a közlekedéspolitikáért felelhet majd államtitkárként. Steiner Attila és Kutnyánszky Zsolt is a tárca államtitkára lehet - írja a hvg.hu.

Palkovics László miniszterjelölti meghallgatásán egyebek azt állította, komoly vívmányokra épülve tudja folytatni munkáját, s tagadta, hogy Magyarország összeszerelőüzem volna, bármennyire is annak tartják. A következő tíz év iparpolitikájában új ágazatok erősítését is célul tűzték ki, mint például az autóbuszipar vagy a kreatívipar. Fontosnak tartotta az itt megtelepülő iparterületek - például az akkumulátorgyártás - magyarországi megalapozását, a gyártókapacitás mellett kutatóközpontok telepítését is ígérte.

Az autóbuszgyártás és a vagongyártás terén Palkovics László terve az, hogy hogy 2030-ra tízből hét járművet Magyarországon gyártsanak. Az évtized végére Magyarországon gyártott eszközökkel szeretné biztosítani a Honvédség ellátását is. A koronavírus-járványhelyzetből okulva jelentős növekedést szeretne az egészségipari kapacitások terén is, a debreceni vakcinagyárban év végére már megindulhat a gyártás - közölte.

A tárca előtt álló közvetlen feladatokról szólva Palkovics László megemlítette a csődvédelmet kért Tungsram munkavállalóinak segítését, illetve az Ukrajnából érkezők elhelyezkedésének segítését.

Mellár Tamás felvetésére Palkovics elutasította azt a kritikát, hogy államivá vált az MTA kutatóhálózata, azt állította, hogy annak függetlenségét szerinte növelte, hogy kiszervezték. Arra a kérdésre, szeretnék-e megépíteni a Diákvárost, igennel felelt, csak épp nem állapodtak meg a fővárossal annak területéről, illetve egyéb feltételeiről.