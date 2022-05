P. L.;

2022-05-20 14:45:00

15-15 milliós bírságot kapott a BKK és a Lánchíd felújítását végző cég

A két társaság várhatóan felülvizsgálati eljárást kezdeményez.

A Lánchíd felújításával kapcsolatos közel kilenc hónapos vizsgálódást követően elmarasztalta és 15-15 millió forintos bírságot szabott ki a Budapesti Közlekedési Központra (BKK) és az A-Híd Zrt.-re a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) - derül ki a BKK szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményéből.

A KDB azzal indokolta a bírságot, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozót az A-Híd Zrt. nem előzetesen, hanem csak az alvállalkozási szerződés megkötése után jelentette be a megrendelő BKK-nak - írja a Telex. A határozat továbbá megerősíti, hogy az A-Híd Zrt. minden esetben eleget tett a bejelentésnek, a jogsértés nem szándékos volt, a közbeszerzést lezáró döntést pedig nem befolyásolta. A hatóság szerint a BKK bírságának oka, hogy nem ellenőrizték megfelelően, be vannak-e jelentve a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. egyes alvállalkozói.

A KDB azért indította meg az eljárást, mert gyanították, hogy a kivitelező későn jelentette be a 19 alvállalkozóját és a mulasztást a BKK sem vette észre. A BKK ugyanakkor a döntést jogszerűtlennek és ésszerűtlennek tartja, mivel a kivitelezés helyszínén akár száz ember is dolgozik egyszerre. Emellett számos közreműködő nem található meg a munkaterületen, mivel nem ott van feladata - példaként az oroszlánszobrok restaurálását említették, amit nem a hídnál végeznek. A BKK így mérlegeli a felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének lehetőségét - tudatták közleményükben. Hozzájuk hasonlóan az A-Híd Zrt. is felülvizsgálati eljárást kezdeményezését tervezi.