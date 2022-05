R. Hahn Veronika (London);

Nagy-Britannia;gazdagok listája;

2022-05-22 16:45:00

Abramovics az elmúlt év nagy vesztese, míg egy zimbabwei bevándorló személyében megvan az első fekete milliárdos

Ez derült ki a The Sunday Times konzervatív vasárnapi brit lap 1989 óta minden év tavaszán összeállított listájából.

A szokásos felhajtással, több napig tartó felvezetéssel került nyilvánosságra vasárnap reggel a Sunday Times 2022-es gazdagok listájának nyomtatott változata. Az összeállítás idén is lebilincselő olvasmány mindazoknak, akiket érdekel más emberek vagyonodása, vagy éppen viszonylagos elszegényedése. Különösen furcsa érzésekkel olvassák a legtehetősebb 250 britre kiterjedő listát akkor, amikor mindenkit az elmúlt negyven év legmagasabb, 9 százalékot elérő infláció és a Brexit által is befolyásolt súlyos megélhetési válság foglalkoztat.

A lajstrom első helyén a Hinduja-fivérek, Sri és Gopi állnak tavaly óta 11 milliárd fonttal gyarapodott, így 28,47 milliárd fontot elért vagyonukkal. Az angol-indiai transznacionális konglomerátumről szinte könnyebb elmondani, hogy mivel nem foglalkozik, mint felsorolni teljes profilját, melybe az autóipartól kezdve az olajfeldolgozáson át a banki és média tevékenységig rengeteg ágazat tartozik. 6,7 milliárd fontos előrelépéssel, 23 milliárd fontra rúgó összértékkel ezüstérmet ért el Sir James Dyson, a zseniális porszívó-feltaláló és gyártó. David és Simon Reuben ingatlanfejlesztő testvérek foglalják el 22,26 milliárd fonttal a harmadik helyezést, míg a kulturális élet egyik legnagyvonalúbb támogatója, az ukrán származású Sir Leonard Blavatnik 3 milliárd fontos veszteséggel a negyedik helyre esett vissza 20 milliárd fontjával.

2021 óta emelkedett a milliárdosok száma, a 250-es lista 177 bejegyzettje érte el ezt a mérföldkövet. Együttesen a 2021-es adathoz képest 8 százalékkal, 658 milliárdról 710 milliárd fontra hizlalták vagyonukat. Érzékletes szám, hogy a mostani 250 krőzus több pénz felett rendelkezik, mint az öt évvel ezelőtti összeállításban szereplő leggazdagabb 1000. Első ízben kvalifikálta magát az exkluzív listára aktív kormánytag, mégpedig Rishi Sunak pénzügyminiszter. Igaz, felesége, Akshata Murty, pontosabban annak szülei jóvoltából landolt közös, 730 milló fontos beárazással a 222. helyen. A meglepetés erejét csökkentette, hogy alig néhány héttel ezelőtt kiderült, Murty asszony annak ellenére élvezett kedvező adózású státuszt, hogy ideje javát a szigetországban tölti, mégis egy másik országot, Indiát tekintette állandó lakhelyének. Az édesapja tulajdonában lévő indiai informatikai vállalatban, az Infosysban őrzött részvénytulajdonának osztalékaiból befolyt jövedelemből ezzel az adózási trükkel legalább 20 millió fontot takarított meg.

Harminchárom évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megszülessen az első fekete milliárdos, a 61 éves Strive Masiyiwa személyében. A rodéziai Salisbury-ben, a mai zimbabwei Hararéban született üzletember 2 milliárd fontos vagyona a 89. helyre elég. Masiyiwa nevéhez fűződik, hogy Fokváros és Kairó között 3,5 milliárd fontos invesztícióval cseknem 100 ezer kilométer optikai kábelt fektetett le, így neki köszönheti az afrikai lakosság telefonos és világhálós összeköttetését. A rokonszenvesen szerény üzletember szerint csak a Coca-Cola működik több afrikai országban, mint az ő különböző cégei.

Miközben a Chelsea korábbi tulajdonosa, Roman Abramovics vagyona az ukrán válság kezdete óta, részben éppen a futballklub elvesztésével felére csökkenve már "csak" 6 milliárd fontot tesz ki, a "Rich List" állítása szerint nagyon tévednek azok, akik azt hiszik, az orosz oligarchák elleni szankciók gyorsan megnyirbálták a tehetősségüket. A Sunday Times melléklete úgy fogalmaz, hogy a "vagyonbefagyasztások és utazási korlátozások bizonyos haragot váltottak ki belőlük és megzavarták az életüket, de a valóságban az Egyesült Királyságban letelepedett, a Kremlhez közel álló dúsgazdag oroszok több milliárd font értékű javai túlnyomórészt érintetlenek maradtak". Putyin szövetségeseinek orosz érdekeltségei a rubel 50 százalékos leértékelődése ellenére többet érnek a fonthoz képest, mint az ukrajnai háború kitörése előtt. Ez a Kreml és az orosz jegybank közös fellépésének, a szigorú árfolyam-kontrollnak és a meghatározó alapkamat 20 százalékra emelésének az eredménye, ami "oroszok millióit dönti nyomorba, de felturbózza az iparmágnások hazai üzleti vállalkozásainak jövedelmezőségét".

Figyelemreméltó a könnyűzenei élet anyagilag legjobban álló sztárjainak felsorolása. Sir Paul McCartney őrzi tavalyi elsőségét, sőt 45 millióval tovább, 865 millió fontra duzzasztotta bankszámláját. Nem csak albumai és a streaming csatornákról befolyó jogdíjak segítenek, hanem a pandémia miatt megkésett Got Back turnéja és a The Beatles: Get Back című dokumentumfilm-sorozat. A Beatles-túlélőt olyan veteránok követnek, mint a U2, Lord Lloyd-Webber, Sir Elton John, Sting és Sir Mick Jagger. A sport világának milliomosait Sir Lewis Hamilton vezeti 220 millió fontottal, maga mögé utasítva David Beckham-et és a golfozó Rory McIlroyt. A sport dominálja a fiatal gazdagok listáját is, és az ötven helyezésből 18-at 30 éven aluliak töltenek be. A boxoló Anthony Juliuson kívül mindenki a futballból érkezett. A mini-lista élén a Real Madridból hazatérni készülő Gareth Bale áll 114 millió fontos vagyonnal.

Az irodalmárok vagyonlistáját továbbra is a példátlan sikerű Harry Potter-regénysorozat Skóciában élő szerzője, Joanne K. Rowling vezeti, akinek a Rich List 2022 szerkesztői 850 millió font vagyont tulajdonítanak, harmincmillió fonttal többet, mint tavaly. A Rich List 2022 szerkesztői szerint jövedelmei alapján az 56 éves Rowling már csatlakozhatott volna a nagy-britanniai milliárdosok klubjához, és ez csak azért nem történt meg, mert vagyonából rendkívül nagyvonalúan támogat különböző jótékonysági szervezeteket és programokat.

Nem szabad elfeledkezni végül mindezen milliárdosok adakozási készségéről különösen a környezetvédelem területén. A legnagyvonalúbb mecénás Sir Chris Hohn hedge fund alapító 375 millió font elajándékozásával, de az előkelő 5. helyen szerepel a Formula-1-es pénzének csaknem 7 százalékát ifjúsági projektekre áldozó Sir Lewis is.