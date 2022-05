Rónay Tamás;

francia kormány;Emmanuel Macron;

2022-05-23 15:00:00

Macronnak akár be is jöhet, hogy sokáig húzta az új kormánylista közzétételét

Az Együtt többséget szerezhet a nemzetgyűlésben.

Ahogy a konzervatív Le Figaro fogalmazott, Emmanuel Macron a stabilitást részesítette előnyben az új kormány összeállításánál, melynek új tagjait pénteken mutatták be. A nagy kérdés az, elnöki újraválasztása után miért várt majdnem egy hónapot az új kabinet életre hívásával? Hibát követett el a késlekedéssel? Túl nagy teret adott ezzel ellenfeleinek? A kérdés azért is jogos, mert annak bejelentését is az utolsó pillanatra hagyta, hogy újraindul az áprilisi államfőválasztáson, nem mintha ebben bárki is kételkedett volna. Akkor azonban úgy látszott, hogy a kivárás megbosszulja magát, mert az elnökválasztás első fordulója közeledtével mind közelebb került hozzá a jobboldali populista Marine Le Pen. Végül azonban az elő fordulót simán hozta, a második körben pedig a vártnál is nagyobb fölénnyel nyert.

A parlamenti választás egészen más folyamat. Mivel nem pártlistákra szavaznak a franciák, hanem egyéni választókörzetekben dől el a mandátumok sorsa, ezért sokkal nagyobb a politikai szövetségkötések szerepe, kivált a két forduló között. Ez a választási rendszer anomáliákhoz vezet a nemzetgyűlésben, mivel Marine Le Pen pártja (már néhány hónap óta nem ő az elnöke, hanem az ifjú Jordan Bardella), a Nemzeti Tömörülés még csak frakciót sem tud alakítani. Macron már megválasztása után ezért úgy vélte, nem is a populista jobboldal, hanem a baloldali szövetség lesz az általa képviselt, Együttnek nevezett koalíció a legnagyobb ellenfél a június 12-én és 19-én esedékes parlamenti választáson.

S ez minden jel szerint így is van. Épp a baloldali szövetségkötés állhat annak a hátterében, hogy miért csak múlt hétfőn jelölte ki kormányfőnek Élisabeth Borne volt munkaügyi minisztert és mi az oka annak, hogy péntekig nem született meg a kormánylista úgy, hogy mindössze három hét múlva rendezik meg a voksolás első fordulóját. A francia sajtó szerint nagyon is komoly számítás állt a kivárás mögött. A baloldali szövetség ugyanis nem egységes, különböző programú pártok indulnak egy zászló alatt, a legnagyobb különbség az Európai Unió jövőjének megítélése kapcsán merül fel. Míg a szövetséget irányító Jean-Luc Mélenchon erősen bírálja az Uniót, a szocialisták és a Zöldek EU-pártiak. Miért vállalták mégis azt, hogy csatlakoznak Mélenchonhoz? Így biztosan sikerül frakciót létrehozniuk az új parlamentben is. Macron azonban arra számított, hogy minél többet kivár, annál inkább felszínre kerülnek a problémák a baloldali pártok között. S ez a taktika sikeres is lehet, mert egyre többen fordítanak hátat a szocialistáknak, olyan politikusokról van szó, akik számára elfogadhatatlan egy EU-kritikus tömbhöz való csatlakozás.

Mivel egyéni képviselőkre voksolnak a franciák, ezért önmagukban a közvélemény-kutatások sem mondanak igazán sokat. Hiába vezet az Új Népi Ökológiai és Szociális Uniónak (NUPES) nevezett baloldali szövetség az Együtt előtt, vagy legalábbis állnak fej-fej mellett (egyedül a többi irodához képest más metódussal számoló Cluster 17-nél nagyobb, öt százalékos Mélenchonék előnye), Macron blokkja szinte biztosan többséget szerez az új parlamentben, mert a baloldalnak a második fordulóban már nem lesznek tartalékai szemben a centrista Együttel, amely sok mérsékelt jobboldali voksát szerezheti meg: sokan, akik nem az elnök nagy hívei, úgy gondolkodhatnak: inkább a kisebbik rosszat, tehát Macron szövetségét választják a baloldali populista Mélenchonéval szemben.

Az új kormány kinevezése, a stabilitásra való törekvés is egyfajta üzenet a társadalomnak arra: értékeljék a választók az elnök első, ötéves mandátumának eredményeit, mert ha a baloldal alakíthat kormányt és Mélenchon úgynevezett kohabitációra, politikai társbérletre kényszeríti az elnököt, akkor csak valami sokkal rosszabb jöhet. Macron jó döntést hozott azzal, hogy a szocialistákhoz közel álló Élisabeth Borne-t nevezte ki kormányfőnek, hiszen ezzel még jobban megosztja a baloldali szövetséget. De az új kormány összetétele is kiváló politikai érzékre vall, hiszen az elnök gesztusokat tett a balközépnek és a jobbközépnek egyaránt, így a választási szövetség mögött álló új kormány elutasítottsága jóval kisebb lehet, mint akár a NUPES szövetségé, vagy Marine Le Pen szélsőjobboldali pártjáé.