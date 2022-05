P. L.;

Gulyás Gergely;sajtóper;Koncz Zsófia;

2022-05-23 19:45:00

Pert nyert Gulyás Gergely az EzaLényeg ellen

Az MSZP-közeli portál bocsánatot kért.

Megsértette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jogait az MSZP-közeli Ez a Lényeg - állapította meg a Fővárosi Törvényszék. A Media1 cikkében felidézi, a tárcavezető még 2021 februárjában helyezte kilátásba, hogy jogi lépéseket tesz, miután az EzaLényeg és a DK-párti Nyugati Fény azt terjesztette, hogy a miniszter összejött Koncz Zsófia fideszes országgyűlési képviselővel.

Gulyás Gergely akkori közlése szerint büntetőfeljelentést és polgári pert is indított, előbbi eredményét még nem tudni, utóbbit viszont a tárcavezető az EzaLényeggel szemben megnyerte, erről a kormánypárti Mandiner számolt be először. Ennek értelmében a bíróság a baloldali kötődésű lapot egymilliós sérelemdíj megfizetésére kötelezte, valamint egy sajnálkozó közleményt is küldtek Ifjabb Páva Zoltán, az EzaLényeg portál kiadója ügyvezetőjének szignójával a miniszter részére, amelyben az állt: az EzaLényeg portálon 2021. január 29-én „Igaz lehet: Gulyás Gergely Koncz Zsófia új szerelme?” címmel megjelent cikkükkel megsértették Gulyás Gergely jóhírnév védelméhez fűződő személyiségi jogait.

A Media1 úgy értesült, a Nyugati Fény ellen végül nem indult eljárás, Mandula Viktor főszerkesztő szerint vélhetően azért, mert a lap cikkében megjegyezte, hogy megerősítés híján érdemes fenntartással kezelni az EzaLényeg értesülését, így nem állították tényként a híresztelést.