Szalai Anna;

Fővárosi Közgyűlés;Karácsony Gergely;

2022-05-25 09:37:00

Karácsony bejelentette: elmarad a mára meghirdetett Fővárosi Közgyűlés

A Népszava információi szerint a Momentum nem támogatja Bősz Anett főpolgármester-helyettesi jelölését.

A Fővárosi Közgyűlés mára meghirdetett ülése elmarad. Karácsony Gergely a tervezett kezdés után nem sokkal bejelentette, hogy a közgyűlést nem tudják megtartani, mert határozatképtelen a testület. Az ülés pótlásáról a szervezeti és működési szabályzat szerint intézkedik. Majd a jelenlévő képviselőktől és a budapestiektől is elnézését kért.

Karácsony Gergely főpolgármester a határozatképtelenség megállapítása után a sajtó munkatársainak azt mondta, hogy a Bősz Anett személye körül alakult ki konfliktus a Momentum és a Demokratikus Koalíció között, ezért nem tudták megrendezni az ülést. A Népszava információi szerint a Momentum nem támogatja Bősz Anett főpolgármester-helyettesi jelölését. Ő személy szerint megfelelő jelöltnek tartja.

Karácsony Gergely a kialakult konfliktus mélyítését kerülendő nem kívánta kommentálni a két párt vitáját, de nagyon bízik benne, hogy mihamarabb dűlőre jutnak. A közgyűlést azonban a jövő héten nem lehet összehívni, mert ő akkor Stockholmban és Brüsszelben tárgyal. Meg fogják vizsgálni annak lehetőséget, hogy bizonyos döntések meghozhatók-e főpolgármesteri szinten. Azt is hangsúlyozta, hogy ez nem személyi vita, a közgyűlést alkotó ellenzéki pártok egyhangúan támogatják Bősz Anett jelölését.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Népszavának azt mondta, hogy a főpolgármester-helyettesek megválasztása ugyan kívül esik azon a szokásjogon, miszerint a pártok nem "zsűrizik" egymás jelöltjeit, hanem automatikusan megszavazzák, jelen esetben nem erről volt szó. A két ellenzéki párt valójában a közelgő időközi választások miatt esett egymásnak országos szinten. A DK és a Momentum közötti egyeztetés az utolsó percig folyt, de végül nem jutottak dűlőre a közgyűlés kezdési időpontjáig. Kiss Ambrus szerint ez nem jelenti azt, hogy Bősz Anettet a Momentum nem találná alkalmas jelöltnek a főpolgármester-helyettesi posztra. S egyúttal azt is felidézte, hogy 2021 októberében is maradt el közgyűlés határozatképtelenség miatt, igaz akkor a járvány miatti hiányzás adott erre okot.

A fővárosi képviselők most választották volna meg a parlamenti képviselőséget választó Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes utódját. A szokásjog alapján a Gy. Némethet is jelölő Demokratikus Koalíció állíthatott jelöltet. A párt választása Bősz Anettre, a Liberális Párt elnökére esett, aki az áprilisi választáson Érden a DK színekben indult, de kikapott kormánypárti ellenfelétől. Bősz Anett a jelölés után nem sokkal bejelentette, hogy kisbabát vár, akinek érkezése augusztusra várható. Ezt követően hat hetes szülési szabadságra megy, de utána visszatér a városházi feladataihoz. Karácsony új helyettese ugyanazt a területet viszi tovább és a fizetése is megegyezik elődjéével. A politikai karrierjét szintén parlamenti képviselőként folytató Láng Zsolt fideszes frakcióvezető megürülő bizottsági helyére a kormánypárt egyelőre senkit nem jelölt. A fővárosi képviselői helyet Wintermantel Zsolt foglalta el.

A testület döntött volna a XXII. kerület több kilométeres Duna-parti részének védetté nyilvánításáról, minután az ideiglenes védettsége lejárt és a korábbi tapasztalat azt mutatta, hogy védelem nélkül sittlerakóvá válna a terület.

A Fővárosi Közgyűlés napirendjén több köztér elnevezése is szerepelt, a XIII. kerületi önkormányzat kezdeményezésére Horn Gyula egykori miniszterelnökről neveznének el sétányt Angyalföldön, közteret neveznének el Richter Gedeonról a kőbányai gyógyszergyár mellett, míg Soroksáron három most létesülő köztér kap nevet.

A közgyűlési vita központi témája minden bizonnyal az idei költségvetés átalakítása lett volna, hiszen a kormánytól várt 20,5 milliárdos iparűzési adó elvonás kompenzációja nem érkezett meg és egyelőre halaszthatatlan beruházásokra felvenni kívánt 32 milliárdos hitelről sincs se fővárosi, se kormány döntés. A költségvetés áttervezéséről Kiss Ambrus korábban részletesen beszélt a Népszavának adott interjúban. Nagyon röviden: a büdzsén tátongó lyukat folyószámlahitelből, a korábban felvett uniós beruházási hitel átrendezéséből, illetve az összes cég, hivatal és intézmény maradványkereteinek felhasználásával pótolják, ám ez legfeljebb haladékot jelent. Az év végén ugyanis valamennyi folyószámla hitelt vissza kell fizetni a hatályos jogszabályok szerint.

Megalakul a Budapest Global Egyesület, amelyet Budapest versenyképesebbé tétele érdekében hoz létre a főváros, több vállalkozás, egyetem és kutató intézet, köztük az OTP, a Graphisoft és az ELTE részvételével.

A fővárosi cégek beszámolói is terítékre kerültek volna, de nem sok öröm lesz bennük, lévén a tavalyi évet 13 cég zárta veszteséggel, míg a járvány előtt csupán négy szaladt mínuszba. Kivétel a tavaly ősszel létrejött Budapesti Közművek Zrt., amelynek sikerült nullszaldósra feltornáznia az eredményét. A főváros egyébként nagy foglalkoztató, összesen 27 ezer ember dolgozik a cégeinél, intézményeinél és a hivatalban. Veszteséggel zárt a BKV és a BKK is. Előbbi 13 milliárdos, utóbbi 1,4 milliárdos mínusszal.

A rossz pénzügyi helyzet ellenére a főváros és cégei nem készülnek általános díjemelésre. A repülőtéri 100 E járat a kivételek közé tartozik. A főként turisták által használt vonal jegyára július elsejétől másfélszeresére, 1500 forintra emelkedik. Ez önmagában 300 millió forintos bevételnövekedést jelent, de ezzel együtt is legfeljebb a 2019-es bevételi szintre tud visszakapaszkodni a járat jegyárbevétele.