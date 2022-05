Szalai Anna;

Budapest;fű;közmű;pályázat;

2022-05-27 06:15:00

Több mint egymilliárd forintot adnak, hogy valaki lekaszálja Budapesten a füvet

Több mint ezer millió forintért tisztíttatná meg a budapesti főutak, közösségi közlekedési útvonalak melletti zöldsávokat a Budapesti Közművek – vette észre a Népszava.

Évente kétszer kell lekaszálni 2086 hektárt, valamint többek között virágágyás kapálás, sétánysarabolás, gyomirtás, pázsittakarítás és 1000 órányi öntözés lenne a feladat – ezekkel a feltételekkel jelent meg egy nettó 1,077 milliárd forint keretösszegű pályázat, amelyet a Budapesti Közművek hirdetett meg. Az ajánlatokat június végéig várják.

Az elmúlt évek közbeszerzései alapján nem várható nagy tolongás. 2014 óta négy tendert hirdettek útszéli kaszálásra és mindig csak egy ajánlat érkezett. Igaz, azt rendre egy 3 – változó nevű – cégből álló konzorcium adta be, a cégek tulajdonosi körében volt átfedés. Menetközben a megrendelt mennyiség és a vállalási összeg is változott. Az első trióra még 2050 hektár kaszálását bízták, plusz az egyéb parkfenntartási munkákat. A 2018-2019-es szerződés már 3218 hektár rendben tartásáról szólt, plusz a többi feladat. 2014-ben egy évre 204 milliót fizetett a Főkert, 2018-ban 470 milliót két évre szólt. (Ezt később egy évvel meghosszabbították, az ár is megugrott.) A jelenlegi pályázat összértéke meghaladja az egymilliárdot, viszont a kaszálásra váró terület „visszazsugorodott” a korábbi 2000 hektár közeli méretre.

Nem lett olcsóbb a faápolás sem. A 2016-ban 3 évre kötött közterületi fák gondozására vonatkozó szerződés keretén belül 96 ezer parkban álló fa, és 27 ezer sorfa ápolását kellett elvégezni 640 millióért. A tavaly meghirdetett és idén áprilisban, immáron a Budapest Közművek által megkötött új vállalkozási szerződés viszont lényegesen kevesebb fa ápolását kéri. A munkáért 390 milliót fizet a BKM. A tavaly óta divízióként működő Főkert két tendere együtt közelíti a 1,5 milliárd forintot, ami elég nagy összegnek tűnik a főváros nehéz pénzügyi helyzetére, illetve a fővárosi közszolgáltató cégeket tömörítő, tavaly szeptemberben létrejött BKM által ígért takarékosságra tekintettel.

A szezonális kaszálási munkálatok elvégzését célzó közbeszerzési eljárás 2 + 1 évre (a 3. év opcionális hosszabbítás – a szerk.) vonatkozó beszerzést jelent, a keretösszeg a teljes időtartamra vonatkozik – válaszolta a Népszava kérdésére a BKM, amely fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a Főkert több mint 20 éve vesz igénybe alvállalkozókat fővárosi tulajdonú főútvonalak melletti zöldsávok kaszálására. A Főkert egyik főtevékenységének számító parkfenntartást, a magasabb kvalifikációt igénylő szakmai feladatok tervezését, koordinálását, és a fenti alaptevékenységek szakszerű terepi megvalósítását azonban továbbra is saját szakembereikkel végzik. Alvállalkozókat jellemzően egyéb piaci megrendelések részteljesítésére alkalmaznak, mint például a Városliget Zrt. felé nyújtott szolgáltatások. De ide tartozik az utak mentén végzett szezonális kaszálás is, amelyre a cég szerint lényegesen költségesebb lenne saját munkaerőt biztosítani, hiszen a társaságnál meglévő foglalkoztatási sztenderdek, a kollektív szerződésben rögzített feltételek alapján a szezonális foglalkoztatás nem reális és nem hatékony. Ráadásul a többlet eszközigény – becsléseik szerint mintegy 700 millió forint beruházásigényt jelentene – tovább növelné a beruházási költségeket – magyarázta a Népszavának küldött válaszában a BKM. A Főkert közfeladatai ellátására tavaly mintegy 3,4 milliárd forint önkormányzati forrást kapott, míg piaci tevékenysége további 1,6 milliárd forint árbevételt eredményezett.

Kérdés, hogy mely cégek adnak be most ajánlatot a kaszálásra. (A faápolási tender nyertes párosából az egyik visszatérő partner.) A Karácsony Gergely vezette ellenzéki városvezetés érkezése után átvilágíttatta a cégeket. A Főkert Zrt-nél végzett 2019-es vizsgálat során kiderült, hogy a cég bonyolult és nehezen követhető rendszerben szervezte ki közszolgáltatási feladatait, miközben a társaság bérköltsége elérte az évi 1,5 milliárd forintot, az önkormányzattól kapott működési támogatása pedig 3,3 milliárdról 3,5 milliárdra emelkedett. A munka jelentős részét konzorciumoknak adták ki. Előfordult, hogy a keretösszeg javát már az első évben kiszámlázták. A FŐKERT-nek bedolgozó cégek az átvilágítás eredménye szerint a fővárosi megrendeléseknek köszönhetően kiemelkedő jövedelmezőséget tudnak felmutatni. Árbevételükben „jelentős szerepet játszott a Főkert megbízás”. A kaszálás, faápolás tevékenységnél jellemzően 12-15 százalék körüli, míg a szállítást végző alvállalkozóknál 23-25 százalékos volt a haszon.