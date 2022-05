nepszava.hu;

Aszód;medve;Pest megye;

2022-05-26 19:21:00

Lefotózták a rettegett medvét Aszódon, a város határában figyelmeztető táblákat helyeztek ki

Az önkormányzat felhívta a helyieket, hogy a külterületekre tervezett szabadidős tevékenységeiket halasszák el „medvementes” időkre.

Nem csak tájékoztatta az aszódiakat, de fényképet is készített a Pest megyében már több helyen is felbukkant medvét a helyi vadásztársaság, s a vadállat fotóját közzé is tette Facebook-oldalán Aszód város önkormányzata.

Amint a Népszava is megírta, pár napja Acsa közelében tűnt fel, de tovább is állt. Az aszódi vezetés nem is tétlenkedett a hír hallatán és a medve láttán, s ugyancsak a közösségi médián keresztül közölte, a polgármesteri hivatal a medveveszély miatt délelőtt figyelmeztető táblákat készíttetett, amelyeket a mezőőr elhelyezett a város külterületein futó földutak mentén. „Továbbra is arra kérjük az aszódi polgárokat, hogy a külterületekre tervezett szabadidős tevékenységeiket halasszák el medvementes időkre” – hangzik a közlemény.

Az állat a korábbi információk szerint csütörtök hajnalban az aszódi temető közelében időzött, és egy vadkamera felvételei alapján kétséget kizárólag azonosították az állatot. Mindenkit arra kértek, hogy elsősorban a Hosszúvölgy irányában (de lehetőség szerint a többi külterületen is) semmilyen mozgással ne zavarják meg a mackót: ne kiránduljanak vagy kocogjanak, kutyát ne sétáltassanak arrafelé.