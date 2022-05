Á. Z.;

Depeche Mode;zene;halál;

2022-05-26 22:30:00

Meghalt Andy Fletcher

A világhírű brit zenekar, a Depeche Mode tagja hatvanéves volt.

Hatvanéves korában, 2022. május 26-án meghalt a Depeche Mode tagja, Andrew John Leonard Fletcher – derül ki a világhírű brit zenekar Twitter-oldalán csütörtök este megjelent posztból.

A Fletch becenéven ismert zenész 1961 július 8-án született Notthinghamben, a basolDepeche Mode alapítója volt az 1981-ben kiszálló Vince Clarke-kal és a később fő dalszerzővé előlépő Martin Gore-ral. Billentyűkön játszott az egyedüli tagként, akinek a neve egyetlen Depeche Mode-dalnál sem szerepelt szerzőként, de végig részt vett a zenekar irányításában, interjúiban többször beszélt arról, hogy mennyire érdekli a zeneipar jogi üzleti oldala. (Annak ellenére, hogy a Depeche Mode az elektronikus zene egyik hatalmas népszerűségű úttörője, főállású menedzser soha nem igazán dolgozott mellette.)

A Depeche Mode-ot 2020-ban 14 toplistás album, rengeteg underground és mainstream sláger (Master and Servant, Blasphemous Rumours, Question of Time, Stripped, Strangelove, Behind the Wheel, Personal Jesus, Walking in My Shoes, It's No Good) után Vince Clarke-kal és a zenekart 1995-ben elhagyó Alan Wilderrel együtt beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. – A túlélésünk egyik oka az, hogy a jelen egyik zenekarának tartanak minket. Nem is akarjuk, hogy úgy nézzenek ránk, mint akik csak régi dalokat játszanak a turnékon – mondta egyszer erről Andy Fletcher.