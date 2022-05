nepszava.hu;

Oroszország;hiperszonikus fegyver;

2022-05-28 11:08:00

Megint hiperszonikus cirkálórakétát tesztelt a Putyin-rezsim

Minden a legnagyobb rendben ment.

Újabb katonai erőfitogtatásba kezdett Oroszország: a moszkvai védelmi minisztérium közlése szerint sikeresen tesztelték a Cirkon hiperszonikus rakétát, melynek hatótávolsága ezer kilométer - írja a Reuters.

A rakétát a Barents-tengerről lőtték ki és egy, a Fehér-tengeren kijelölt célpontot talált el. Vlagyimir Putyin korábban a fegyverrendszerek páratlan generációjának nevezte a Cirkont, melyek a hangsebesség kilencszeresével képesek haladni.

A múlt hónapban egy, nukleáris töltet hordozására is alkalmas interkontinentális rakétát, a Szarmatot tesztelték, mely tíznél is több robbanófejet képes szállítani. Ezekkel egyébként képesek elérni akár az Egyesült Államok területét is.