2022-05-28 17:12:00

II. Erzsébet már 70 éve ugyanazt az állást tölti be, mindenki a platina jubileumra készül Nagy-Britanniában (galéria)

II. Erzsébet királynő 25 éves kora óta van trónon, ő a világ legidősebb uralkodója és államfője. A 96 éves királynő már most is a leghosszabb ideje uralkodik a brit történelemben – a korábbi rekorder, az üknagyanyja Viktória királynő 63 évig volt hatalmon. Az emberek életében mindig is jelen volt Nagy-Britanniában, ő az egyik legismertebb ember a világon. Csütörtöktől négy napon át ünnepli platina jubileumát. A britek már nagyon készülnek.