OE-LEM;Párizs;Budapest;Bajnokok Ligája;magánrepülőgép;

2022-05-29 12:06:00

Valaki a NER kedvenc magánrepülőgépével jött vissza Budapestre Párizsból vasárnap, a BL-döntő másnapján

De ki lehet az?

Orbán Viktor szombat este élőben, a párizsi Stade de France-ban nézte meg a Baknokok Ligája 2022-es döntőjét, a Real Madrid – FC Liverpool mérkőzést, az Átlátszó NERTravel nevű Twitter-oldala pedig nemrég közölt egy nyomkövető felvételt arról, hogy a Fidesz-közeli elit kedvenc magánrepülőgépe, az osztrák OE-LEM lajstromjelű Bombardier Global 6000 típusú luxus-magánrepülőgép útnak indult a francia fővárosból.

NER Travel Detected Took off from Paris, Île-de-France, FR. pic.twitter.com/CQKgec3E8N — NERtravel (@Travel_Scan_NER) May 29, 2022

Huszonöt perccel ezelőtt a NERTravel a landolásról is közzétett egy posztot.

NER Travel Detected Landed in Budapest, Pest, HU. Apx. flt. time 1 Hour : 30 Mins. pic.twitter.com/lq22vkYnLa — NERtravel (@Travel_Scan_NER) May 29, 2022

Az nem világos, hogy a luxus-magánrepülőgépen a magyar miniszterelnök utazik-e, a NERTravel korábbi bejegyzése szerint ugyanis Bombardier Global 6000 szombaton, vagyis a BL-döntő napján landolt a francia fővárosban, ahova Orbán Viktor pénteken érkezett meg.

NER Travel Detected Landed in Paris, Île-de-France, FR. Apx. flt. time 1 Hour : 56 Mins. pic.twitter.com/z1DAiNFFJf — NERtravel (@Travel_Scan_NER) May 28, 2022

A Bombardier Global 6000 tényleg a luxuskategóriába tartozik a magánrepülőgépek között, egy-egy példánya átszámítva 2018-ban is 17 milliárd forintba került. A hivatalosan osztrák tulajdonban lévő OE-LEM 2018 március végén vadonatúj állapotban érkezett a kanadai gyártó montreali gyárából az állomáshelyének számító Bécsbe, hírnévre is akkor tett szert, amikor kiderült, hogy 2018. július 25-én Orbán Viktor rajta repült el Bulgáriába, Várnába megnézni szülővárosa futballcsapata, a jelenlegi MOL Fehérvár FC BL-selejtező meccsét a PFC Ludogorec ellen, az útját pedig a székesfehérvári klub tulajdonosa, Garancsi István fizette. Bár ez finoman szólva felveti a korrupció gyanúját, hiszen Garancsi István cégei akkor már sorra nyertek hatalmas értékű közbeszerzéseken, Orbán Viktor azzal intézte el az utat, hogy harminc éve is így ment, ezután is így fog menni.

2021. március 12-én Mészáros Lőrinc és későbbi felesége, Várkonyi Andrea az OE-LEM-en utazott el Dubajban tölteni a magyar nemzeti ünnep időszakát.