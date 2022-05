Doros Judit;

2022-05-30 09:00:00

Hatalmas rendszerhibák – Problémák sora húzódik meg az aszódi kettős gyerekgyilkosság hátterében

Ezt így véli jogvédő, ügyvéd és ellenzéki politikus.

Magas fémkerítéssel körbevett, hatalmas, virágzó lombos bokor mögött megbújó ház, utcát pásztázó kamera. A postaládán nincs név, semmi nem jelzi, hogy kik laknak, illetve laktak itt. Vámosgyörk egyik szélső utcájában, a kíváncsi tekintetek elől elzárkózva élt egy tanárnőként dolgozó, elvált anya, két lánygyerekével, a 14 éves Tímeával és a 16 éves Júliával. A szomszédok is keveset tudtak róluk, az udvarias köszönésen túl nemigen tartották a kapcsolatos senkivel. Bántalmazó apa elől menekültek ide négy éve Aszódról, s hiába állt a kisebbik lány védelem alatt épp a férfi erőszakos viselkedése miatt, az anyának egy ideiglenes hatályú végzés értelmében biztosítania kellett a folyamatos kapcsolattartást. Így történt ez május 20-án, pénteken is, amikor a két lány a hétvégi „láthatásra” a Pest megyei városba utazott, ahol az eddig rendelkezésre álló információk szerint az apjuk még éjjel elkábította, majd baltával agyonverte őket. (Az apa később öngyilkosságot kísérelt meg, jelenleg életveszélyes állapotban van).

- Rendszerszintű problémára utal, hogy a bántalmazó szülőnek ma Magyarországon minden további nélkül megítélnek felügyelet nélküli kapcsolattartást – írta a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány közösségi oldalán egy közleményben a szervezetet képviselő Mérő Vera és Segyevy Lovrencsics Ibolya. Ezt az alapítványt kereste meg a lányok édesanyja, miután hasztalan kért segítséget a rendőrségtől és a gyerekvédelemtől.

„Zsuzsanna szerdán fordult hozzánk végső kétségbeesésében. Elmondása szerint, miután a lányok, Júlia és Tímea nem értek haza vasárnap délután öt órára, és hétfőn az iskolába sem mentek be, ő rögtön a rendőrségre ment, azonban onnan elhajtották, nem vették komolyan. Ezután minden hivatalos lehetőséget végigjárt, de a gyermekvédelem csak ingatta a fejét - a kisebbik lány védelem alatt állt az apa korábbi erőszakos viselkedése miatt, ezért is érthetetlen, miért nem volt felügyelt a kapcsolattartás -, majd a gyöngyösi ügyészségen tett panaszt rendőri hanyagság miatt, de a gyerekekről továbbra sem volt hír. A lányok adatlapja később ugyan felkerült a police.hu-ra, (az első napokban kitakart arccal), de a keresés továbbra sem úgy zajlott, ahogy elvárható lett volna” – írták az alapítványi közleményben. Hozzátették: Varga Judit igazságügyi miniszer 2019-ben, a győri és a Zöldlomb utcai gyerekgyilkosság és családirtás után 2020-ra meghirdette az áldozatvédelem évét és ígéretet tett a rendszer megreformálására.

– vélték a szakértők, akik szerint az is fontos lenne, hogy az ilyen, speciális bűncselekményeket ne egy átlagos rendőr ítélje meg, hanem külön erre képzett szakemberek.

Zeke László ügyvéd szerint a jog nem mindenható, az egyedi esetekre képtelenség „ráhúzni” a törvényeket, főként, ha olyan érzékeny területről van szó, mint amilyen a válás utáni kapcsolattartás szabályozása. Ilyenkor a szociális és iskolai jelzőrendszereknek és azonnali cselekvésnek kellene hatékonyabban működniük, de a rendszer több sebből vérzik. - Alulfizetett pedagógusok, betöltetlen iskolapszichológusi állások, leterhelt rendőrök: egy ilyen „hálózatban” vajon ki az, aki valóban fellép egy veszélyben lévő gyerek érdekében? Hovatovább a rendőrségen kiutálják, aki feljelentést tesz, hisz azzal is csak a pluszmunka van, az eredményesség pedig kétséges. Mintha az egész társadalomból egyre inkább kiveszne az érzékenység, a szolidaritás: ha látjuk is, hogy baj van, inkább nem szólunk, mert az macera és a végén még nekünk lesz belőle bajunk. Aztán, ha megtörténik a tragédia, mint most, Aszódon, mindenki utólag lesz okos – mondta lapunknak azt ügyvéd.

– Nagyon nehéz az aszódi kettős gyerekgyilkosságról beszélni, de apa vagyok, így nem tudom nem elolvasni ezeket a cikkeket, és törvényhozó vagyok, így nem mehetek el mellette szó nélkül – írta Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, aki szerint az, hogy rendszeresen megtörténik a tragédia, a rossz jogszabályok és jogi döntések, a rendőrség és a bíróság felkészületlensége, érzéketlensége miatt, a rendszer átgondolását kívánja meg. Hozzátette: szükség lenne a családvédelem, a gyermekvédelem és az erről szóló törvények átgondolására, a felügyelet nélküli kapcsolattartás jobb szabályozására, és arra, hogy a rendőrség, az ügyészség, és a bíróság jobban értse ezeknek az eseteknek a működését.