2022-05-30 12:39:00

Festményhamisító bandát kapcsolt le a rendőrség, félmilliárd forint a becsült kár

A képek előkerülésének okát különböző történetekkel támasztották alá.

Jelentős kárt okozó bűnszövetségben elkövetett csalás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda műkincsvédelmi alosztálya. A történet előzménye, hogy a nyomozók olyan információk birtokába jutottak, mely szerint egyesek széles körben kezdtek el árulni hamis festményeket, azokat eredetiként eladva, ezzel megtévesztve a vásárlókat. Volt olyan alkotás is, melyről több reprodukció is készül, hogy azokat aztán eredetiként adják el. A legkeresettebb festők között ott volt Gulácsy Lajos, Kádár Béla, Munkácsy Mihály, Rippl-Rónai József, Vaszary János, de még Caravaggio, Picasso és Rubens is. A képek előkerülésének okát különböző történetekkel támasztották alá. A festményhamisításokkal nemcsak amatőr festők, illetve műgyűjtők, de még szakértők, művészettörténészek és galériák is érintettek.

2022 áprilisának végén aztán a nyomozók egy összehangolt akcióban véget vetettek a virágozó üzletnek. 120 rendőr nyolc megyében, 21 helyszínen tartott kutatásokat, amiben 17 ember volt érintett. Lefoglaltak 120 festményt, a hamisítványok elkészítéséhez szükséges különböző eszközöket, hamis szakértői véleményeket, de még hamis múzeumi pecsétet is. A nyomozás jelenlegi szakaszában a további tárgyi bizonyítékok beszerzése, tanúkihallgatások és a lefoglalt festmények szakértői vizsgálata zajlik - közölte oldalán a rendőrség.

A becsült összkár félmilliárd forintra tehető.