Nincs vége a hányattatott sorsú babócsai iskola megpróbáltatásainak, szeptembertől sem tanulhatnak az épületben a diákok

A felújítás 2019 óta húzódik, a falu több beruházását is magával rántotta.

– Látja, dolgoznak, dolgozgatnak, hol többen, hol kevesebben – mondta a babócsai Szabadság téren egy babakocsit toló fiatal nő, miközben a Zrínyi utcai építkezés felé intett. – Amióta ez az új cég átvette a munkát, minden nap volt itt valaki, van úgy, hogy még hétvégén is megy a munka. De hogy mikor lesz készen, nem tudjuk, csak az biztos, hogy a gyerekek a hajdani gyógyszertárban, illetve a plébánián kezdik meg a következő tanévet is.

Lapunkban már többször beszámoltunk a babócsai iskola körüli helyzetről. A szeptembertől induló tanév már a negyedik olyan lesz 2019 óta, amikor a diákok nem az iskola, hanem az egykori gyógyszertár épületében tanulnak. A Kaposvári Tankerületi Központ tájékoztatása szerint az épület készültségi állapota jelenleg alig haladja meg a 13 százalékot, pedig 2019 júniusában, amikor nagy csinnadrattával letették az iskolafelújítási projekt alapkövét, azt ígérték, hogy 2020 őszén már az 1,1 milliárd forintért megújult épületben – amelyet uniós támogatással bővítenek, s korszerűsítik többek között a fűtést és az energiaellátást – tanulhatnak a gyerekek. A beruházást az APM Construct Kft. nyerte el, és már 2020 év elején látszott, esélye sincs befejeznie a munkát az előírt határidőre. A cég két éve nyáron a koronavírus-járvánnyal indokolta lapunknak a csúszást, s halasztást is kapott a tankerülettől, ám hiába az új időpont, nem haladt a munkával, így a tankerület 2020 októberében felmondta a szerződést, majd az ügy a bíróságra került.

– tájékoztatta lapunkat Stickel Péter tankerületi igazgató nevében Kalózné Pápai Ágnes, a tankerület szakmai vezetője, aki hozzátette, jogi úton próbálják érvényesíteni kárigényeiket.

Az új pályázatot tavaly tavasszal írták ki, amelyet az APM Construct Kft. megtámadott, ám a Közbeszerzési Döntőbizottság júliusban elutasította a cég kérelmét, amely ugyan végig arra hivatkozott, hogy be tudná fejezni a felújítást, az idén februárban felszámolás alá került. Az új pályázaton a barcsi HM-Bau Kft. lett a befutó, ők bruttó 1,216 milliárdért – nettó 957,9 millióért – vállalták, hogy befejezik a projektet. A súlyos százmilliárdos beruházásra egyébként a hátrányos helyzetű dél-somogyi településen élők közül sokak szerint nem is lett volna szükség, elég lenne szigetelni és tatarozni az épületet. A bővítést például egyáltalán nem értik,

– Aki tehette, elvitte Barcsra a gyerekét – magyarázta egy roma asszony, akinek mindhárom gyereke maradt a helyi iskolában. – Az első osztályban pedig már alig van beiratkozó, talán, ha tízen voltak az idén és mind cigányok, pedig korábban 40-50 százalék volt a magyar gyerekek aránya – mondta.

Mások arra panaszkodtak, hogy nemcsak gyerekek, de pedagógusok is távoztak a hányattatott sorsú intézményből, akiknek a helyére csak utazó tanárokat tudtak szerződtetni, akik az óráik leadása után már mennek is tovább egy másik település másik intézményébe tanítani. Emiatt, valamint az oktatási körülményeknek köszönhetően jelentősen romlott a nívó –

- s ezzel az intézmény híre is, melyet rettenetesen nehéz lesz visszaépíteni, ha egyáltalán lehetséges még.

– Eddig is érezhető volt a leépülés, hiszen régen minden évfolyamban két osztály indult, most pedig csak egy van, azokban is 12-15 gyerek – magyarázta egy középkorú férfi. – Fogalmam sincs, hogyan gondolták ide a több száz gyereket, amikor borzalmasan fogy a falu: a legutóbbi önkormányzati választáson még 1500-an voltunk, azóta szerintem vagy százan elköltöztek. A hivatalos számokból ugyan még nem látszik ekkora fogyás, mert sokan külföldre mentek vagy a Nyugat-Dunántúlra, de még ide vannak bejelentve, de láthatóan egyre kevesebben vagyunk. És nemcsak mi, hanem az összes környező település,

Megkerestük Jáger Gábor polgármestert is, aki azonban azzal hárította el érdeklődésünket, hogy az önkormányzatnak nincs semmi befolyása az iskolafelújításra, s tájékoztatást se nagyon kapnak. Több falubeli megjegyezte, a polgármester ráadásul úgy örökölte az egész projektet, hiszen még 2019-es megválasztása előtt indult a beruházás. Ami egy önkormányzati bennfentes szerint a falu több pályázatát is magával rántotta:

Emellett hiába nyertek el egy óvodafelújítási pályázatot is, nem tudnak nekikezdeni, mivel a gyerekeket az egykori gyógyszertárba tudnák csak átköltöztetni, mint egyetlen alkalmas önkormányzati ingatlan, ám ott még mindig az alsósok tanulnak. Cseppet sem mellékesen a falu lecsúszott egy patikáról is: egy barcsi cég nyitott volna fiókgyógyszertárt szintén a hajdani gyógyszertár épületében, ám mivel nem tudták neki megmondani, mikor költözhetne, így elállt a tervétől –

A tankerület lapunk kérdésére állította, nem csökken a projekt műszaki tartalma, s a jövő tanév második félévében már a felújított iskolába járhatnak a diákok. A hivatalos pályázati anyag szerint a HM-Bau 270 napot kapott a munka befejezésére, ez alapján a műszaki átadás valamikor novemberben következhet. Persze a korábbinál sokkal drágábban: az APM Constructnak kifizetett, s egyelőre nem visszakapott összeg, illetve az építőiparban 2019 óta bekövetkezett jelentős áremelkedés miatt az eredeti összegből nem lehetett volna befejezni a projektet, így az áprilisi választások előtt nem sokkal a kormány 734 milliós támogatást adott az építkezéshez, vagyis az iskolafelújítás 66 százalékkal lett drágább a tervezettnél. Rákérdeztünk a tankerületnél, van-e felelőse az ügynek, s történt-e felelősségre vonás amiatt, hogy jelen állás szerint 2,5 évet csúszik egy ilyen beruházás, ám kérdésünkre nem kaptunk választ.