2022-05-31 22:25:00

Nyugtat az ÁSZ: az, hogy iratokat kér a civilektől, még nem jelent ellenőrzést

A teljes képhez hozzátartozik, hogy a Békemeneteket szervező fideszes álcivil szervezet még ezt is megússza.

Mielőtt május közepén kimentek volna a június elsejével kezdődő adatbefogadási időszakra felhívó és a teendőket részletesen ismertető levelek, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szakértői önteszteket dolgoztak ki, és bocsátottak az érintettek rendelkezésére, valamint képzési lehetőséget is nyitottak a szervezetek vezetői számára, amivel hatszázan éltek is. Mindez természetesen azt szolgálta, hogy a civil szervezetek minél magasabb színvonalon legyenek képesek a jogszabályi előírás szerinti működésre, ami egyúttal a jó értékelési eredmények alapja is - közölték keddi tájékoztatásukban.

Mindezt azt követően, hogy több ezer civil szervezet kapott májusban levelet az ÁSZ-tól, hogy mivel ténykedésük úgymond a „közélet befolyásolására alkalmas”, ezért töltsék fel beszámolóikat. Mint a 444.hu cikke nyomán mi is beszámoltunk róla, ennek az lett az eredménye, hogy különféle, többek közt sérült gyerekeket segítő civil szervezet is kapott megkeresést, azonban a Békemeneteket szervező CÖF nem.

Az ÁSZ hangsúlyozza, a már említett, május közepén kiküldött levelek részletes leírásai is részei a tanácsadásnak, hiszen precízen felkészítenek mind a szükséges dokumentumok mibenlétére, mind a hitelesítés mikéntjére, mind pedig a rendelkezésre bocsátás lehetséges módozataira is.

Végezetül pedig arra kérték a sajtó képviselőit, tartózkodjanak a pánikkeltéstől. Ehelyett azt szeretnék, ha az újságírók segítenék a civil szervezetek vezetőit az eredményes felkészülésben a hiteles tájékoztatásukon keresztül.