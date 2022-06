Bernau Péter;

2022-06-02 09:15:00

Újra felhúzták a vasfüggönyt Orbánék

Morgolódnak és mozgolódnak a külföldi autósok, amiért drágábban jutnak üzemanyaghoz, mint magyar társaik. Bíróság elé viszik az ügyet.

Magyarország újra felhúzta a vasfüggönyt múlt pénteken, amikor hatályba lépett az a rendelkezés, hogy a külföldiek a 480 forintos rögzített hatósági ár helyett a sokkal drágább piaci tarifáért tankolhatnak a magyar benzinkutakon, többek között erről beszélt a Népszavának Oliver Jaindl, az autósok érdekeit öt éve képviselő osztrák nonprofit szervezet, a Cobin Claims ügyvezetője. A civil szervezetről először az rtl.hu írt.

1989-ben a vasfüggöny lebontásával közelebb került egymáshoz a két ország, most a több mint három évtizede létrejött egység kapott egy nagy pofont. Az elmúlt napokban több mint száz autós fordult hozzánk a magyarországi szabályozás miatt, de olyan magyar állampolgárok is kértek tőlünk segítséget, akik Ausztriában dolgoznak, és osztrák rendszámú autóval közlekednek, valamint más országokból is megkerestek minket – mondta Jaindl. - A jogi helyzet egyértelmű, az Európai Unió rendelkezései megtiltják, hogy a polgáraikat bármilyen formában megkülönböztessék egymástól, a magyar benzinár-rendelkezés ezért minden kétséget kizáróan EU-jogot sért, ha perelünk, akkor nem igazán lehet kérdéses a végeredmény - tette hozzá az érdekvédő.

A Cobin Claims irányítója azt üzente az autósoknak, hogy minden károsult őrizze meg a tankolásnál kapott blokkot, mert ezzel tudja bizonyítani a jogsértést és a benzinkútnál kapott számlák alapján lehet megállapítani az okozott kár mértékét. A szervezet akkor nyújt be keresetet, ha a kárösszeg eléri a százezer eurót. Jaindl úgy számol, hogy ez egy-két hónapon belül bekövetkezhet, a nyári ítélkezési szünetet is figyelembe véve ősszel várható a per elindítása, ha addig nem változik a magyar kormány hozzáállása, bár utóbbira a szakember nem lát sok esélyt. Elképzelhetőnek tartja, hogy egy próbapert már korábban is elindítanak, de erről még nem született döntés. Az Európai Bírósághoz akkor lehet fordulni, ha Magyarországon elutasítják a keresetet. Az Európai Bíróság Jaindl szerint átlagosan nyolc hónap alatt szokta meghozni ítéletét, kiemelten fontosnak tartott ügyben ez az idő lerövidülhet. A szervezetnek az a célja, hogy minden autós kapja vissza azt az összeget, amennyivel többet fizetett a kutakon a magyar forgalmi engedéllyel rendelkezőknél.

Az elmúlt hétvégén a Cobin Claims munkatársa is a helyszínen, az egyik határ menti magyarországi benzinkúton győződött meg arról, hogy valóban létezik a megkülönböztetés a külföldiek és a magyarok között – hangsúlyozta Jaindl. - Számításaik szerint literenként 60 eurócenttel fizetnek többet a külföldiek a magyaroknál egy-egy tankolás alkalmával, ami a végösszegnél euróban már két számjegyű is lehet. A benzinkúton a munkatársak nagyon megértőek voltak, de elmondták, muszáj betartaniuk a szabályokat, kötelező ellenőrizniük a rendszámot, és utána külföldieknek a drágább árat számolni, mert kamerával ellenőrzik őket, és ha olcsóbban adnák az üzemanyagot, akkor a különbözetet nekik kellene megfizetni - számolt be magyarországi tankolási élményeikről az érdekvédő. Azért sem tartják korrektnek ezt a megkülönböztetést, mert Ausztriában ugyanolyan feltételekkel tankolhatnak, vásárolhatnak a magyarok, mint a helyiek - tette hozzá.

A Cobin Claims első embere szerint a nyári idegenforgalomra is negatív hatással lehet a külföldiek hátrányos megkülönböztetése.

„Az biztos, hogy ez a diszkrimináció nem tesz jót Magyarország megítélésének, de azon sem lepődnék meg, ha többen úgy döntenének, ilyen tankolási szabályozás esetén inkább máshova mennek nyaralni, ebben az esetben az ország több bevételtől eshet el, mint amennyihez jut a külföldieket sújtó rendelkezéssel.”

Nagy Gabriella, a Transparency International Magyarország uniós ügyekre szakosodott jogi szakértője a Népszavának azt mondta, ha perelnek az osztrákok, akkor egész biztosan nyernek, mert a kormány eljárása uniós alapjogokat ért. Az EU egyik legfontosabb rendelkezése, hogy az unió állampolgárait azonos jogok illetik meg, közöttük nem lehet különbséget tenni. Úgy vélte, az Európai Bizottságnak kellene kötelezettségszegési eljárást indítania Magyarország ellen a kettős díjszabás miatt. Azt is elmondta, ha az osztrákok benyújtják a keresetet, akkor az nem évül el akkor sem, ha esetleg csak évek múlva születik jogerős ítélet, amikor már nincs hatályban a külföldieket diszkrimináló rendelkezés. Hangsúlyozta, a jogsértést a kutakon kapható blokkokkal lehet bizonyítani, mert ezek igazolják, hogy nem a hatósági áron, literenként 480 forintért tankoltak a külföldi rendszámmal rendelkező autósok.

Korábban már írtunk arról, hogy az Európai Bizottság és az európai fogyasztóvédelmi hatóság is vizsgálja a kettős díjszabást a magyar benzinkutakon. Lapunk kíváncsi volt a magyar kormány álláspontjára is, de írásos megkeresésünkre lapzártánkig nem kaptunk választ.