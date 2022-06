nepszava.hu;

Aljakszandr Lukasenka;Fehéroroszország;szankciók;

2022-06-03 16:21:00

Lukasenka: Miért kellene valakinek egy olyan férfi, aki nem tudja megkülönböztetni a pisztolyt és a géppuskát?

A belarusz vezető most sem takarékoskodott az erősebbnél-erősebb állításokkal.

Az igazság lesz Fehéroroszország fő fegyvere az információs háborúban - jelentette ki pénteken a belarusz diktátor a Belta beszámolója szerint. Aljakszandr Lukasenka megjegyezte, eddig nem teljesítettek jól a dezinformációk ellen vívott küzdelemben, éppen ezért tartott erről egy munkamegbeszélést a védelmi minisztériumban. Megjegyezte, az „igazságban rejlik az erő” mely úgy is győzni fog.

Kitért az EU szankciós politikájára is. Szerinte az unióban „senki sem gondolkodik és senki sem foglalkozik a gazdasággal. Vegyük például Lengyelországot, Litvániát és Lettországot. Nos, ők már nem csak lábon, hanem már fejbe is lőtték magukat. Gondolkodni kellene, mielőtt bármilyen szankciót bevezetnének” - jelentette ki. Úgy véli, aki szankciókat vezet be, az saját gazdaságának árt a legjobban, mivel az egy éven belül összeomolhat.

A diktátor arról is elmélkedett, hogy egy igazi férfinak meg kell tudnia védeni a családját, ha szükséges.

- tette fel a kérdést