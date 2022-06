Szalai Anna;

Németh Szilárd;Országgyűlés Hivatala;irodabérlés;Kozma István Magyar Birkózóakadémia;Csepel;

2022-06-04 06:57:00

Csaknem 600 ezerért bérel Németh Szilárdnak irodát az Országgyűlési Hivatal abban a birkózócsarnokban, amelyet az általa gründolt alapítvány birtokol

Havi 588 ezer forintért bérel 140 négyzetméteres irodát az Országgyűlés Hivatala Németh Szilárd országgyűlési képviselőnek az új csepeli birkózócsarnokban – vette észre a Népszava.

Ez annak fényében különösen pikáns, hogy a csarnok az örökös rezsibiztos által gründolt Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítványé (KIMBA), amelyet első körben Németh Szilárd lakcímére jegyezték be. A KIMBA egyébként a kerület egyik legnagyobb ingatlantulajdonosa a Béke téri sportlétesítménnyel, benne a 12 ezer fős stadionnal, valamint a Hollandi úti és a Gubacsi hídnál lévő sporttelepekkel.

A Hollandi úti telephely mostanában sűrűn szerepel a hírekben, miután Németh Szilárd kordonnal vette körül a létesítményt és vele együtt a mögötte lévő, szintén közpénzből épített kondiparkot.

Ábel Attila Csepel fideszes alpolgármestere azonnali kordonbontásra szólította fel párttársát. Egyúttal azt is a szemére vetette, hogy a létesítménybe éppen a kerület nagy múltú és az utánpótlás-nevelés területén sikeres egyesülete, a Csepel Birkózó Club – aminek egy időben maga Németh Szilárd volt az elnöke – versenyzőit nem engedik be, holott eredetileg nekik épült. Németh azzal vágott vissza, hogy az akadémia versenyzőinek tilos az alkoholfogyasztás, márpedig a Duna-parti sport és rendezvény központ másik felén működő büfében árulnak szeszes italt. A szintén fideszes Borbély Lénárd vezette kerületi önkormányzat perrel fenyegetőzött, mire a KIMBA közelebb vonta a kordonokat a csarnok körül, így megközelíthetővé vált a kondipark. Az ügy hátteréről megkérdeztük a KIMBA-t is, de nem kaptunk választ,

A kordon-ügy egy sok éve zajló csatározás apró ütközete. A csepeli erős emberek közötti konfliktus a Fideszre korántsem jellemző módon egyre nagyobb nyilvánosságot kap. A párt döntéshozói pedig, ha zavarja is őket, egyelőre nem lépnek közbe. A háború végét a következő, 2024-es önkormányzati választás hozhatja el. Németh – hiába a Fidesz alelnöke – Szabó Szabolcs ellenzékiként háromszor is megverte az országgyűlési választáson. (Németh ezerrel kevesebb szavazatot kapott áprilisban, mint a Fidesz). Borbély Lénárd pedig 2014-ben és 2019-ben is magabiztosan hozta a polgármester-választást, miközben Budapest nagy részén elvéreztek a Fidesz jelöltjei. Így logikusnak tűnik, hogy Borbélyt jelölik majd a következő helyhatósági választáson. Csakhogy a tavalyi tisztújításon Németh Szilárdot választották meg Ábel Attila helyére a csepeli választókerület elnökének, márpedig a választáson induló jelölteket a helyi elnök határozza meg.

Németh, Borbély és Ábel egykoron ugyanannak a baráti társaságnak a tagjai voltak. 2010-ben előbbi kettő országgyűlési képviselő lett, Némethet polgármesterré is megválasztották abban az évben. Az országos és az önkormányzati tisztségek összeférhetetlenné válása után úgy állapodtak meg, hogy Borbély lesz a polgármester, de a „főnök” Németh marad. A helyi pártelnöki poszt pedig Ábelé lett. Az első ciklusban hellyel-közzel tartották is magukat ehhez a felosztáshoz, de a felszín alatt már forrtak az indulatok, a 2019-es győzelme után pedig Borbély saját útra lépett.

– mondta Szabó Szabolcs, Csepel országgyűlési képviselője. Az egyik első ilyen helyzet – folytatta Szabó – a Jedlik Ányos Gimnázium épületének elakadt felújítása volt. A kerület Németh közbenjárására kapott ötmilliárd forintot az államtól, mire ő jelezte: saját maga koordinálná a projektet. Túlgondolta a terveket, amely így nem fért bele az 5 milliárdba, az építkezés kezdete egyre csak tolódott, amiért azután a polgármester „kapta az ívet” a csepeliektől. A gimnázium kivitelezése végül tavaly novemberben kezdődhetett el,

Borbély a közelgő önkormányzati választás miatt egyre idegesebb lett, de a Fidesz alelnökével nem mehetett nyíltan szembe. A háttérben viszont többször keresztbe tett. Némethnek különösen rosszul esett, hogy az önkormányzat nem adta el a KIMBA-nak a csarnok melletti telket, ahová kollégiumot épített volna, így most kilométerekkel távolabbról szállítják edzésre a gyerekeket. Az önkormányzat viszont nem akart még egy túlméretezett épületet a folyó mellé, ami ráadásul Borbély szerint nem is kollégium, hanem szálloda lenne.

Aligha ez a harc lesz a végső. Németh Szilárd a kerületi elnöki poszt megszerzése után elkezdte magához édesgetni a helyi fideszeseket, akik közül néhányan hajlanak is a dologra. Erre utal, hogy a testületi üléseken egyre-másra akadnak el a polgármesteri javaslatok. A szoruló hurkot érzékelve Borbély és Ábel egyre óvatlanabbul csapkod Németh felé. Kérdés, hogy a Fidesz-vezetés meddig tűri a belviszályt. A konfliktus mozgatórugóiról az ügyben gyakran véleményt nyilvánító Ábel Attilát is megkérdeztük, aki azt válaszolta, hogy „a konfliktusnak több oka van.