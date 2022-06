nepszava.hu;

késelés;gyilkosság;

2022-06-03 21:11:00

Elmeorvosi vizsgálatnak vetik alá Deutsch Tamás apósának feltételezett gyilkosát

A jelek szerint nem igazán van tisztában vele, hogy elvette egy ember életét.

Visszavonta beismerő vallomását az a férfi, akit a korábbi labdarúgó, Lazsányi László megölésével gyanúsítanak - írja az rtl.hu.

Úgy tudják, hogy most már jogos védelemről beszél. Ennek ellenére a bíróság újabb három hónappal meghosszabbította letartóztatását. Kirendelt ügyvédje, Gál András István azt mondta, az eddigi beszélgetések alapján úgy tűnik, B. István nem mérte fel tettének súlyát. Éppen ezért várhatóan elmeorvosi vizsgálatnak vetik majd alá, melyet a tervek szerint júniusban végeznek el nála.

Mint lapunk is beszámolt róla, Lazsányi Lászlót - aki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő apósa volt - tavaly december harmadikán, a III. kerületben gyilkolták meg.

A gyanúsított tavaly augusztus óta egyáltalán nem fizetett bérleti díjat, a Nánási úton található apartmanlakások egyikéért. A pénzeket Lazsányi László szedte be, aki többször is felszólította, költözzön ki. A lakáson zárat is cseréltek, ennek ellenére B. István azt leverte, s több éjszakát is ott töltött. Majd amikor számon kérték ezért, akkor egy vadászkéssel leszúrta a volt sportolót. A gyanúsított szerint a végzetes szúrást dulakodás előzte meg, ám ennek nem volt szemtanúja. Azt elismerte, hogy szúrt felé, de állította, nem akart mély sebet okozni.

Az elmeorvosi vizsgálat eredménye nagyban befolyásolja majd az ítéletet. Amennyiben azt állapítják meg, hogy nem volt beszámítható, akkor felmentésre, és határozatlan ideig tartó kényszergyógykezelésre számíthat. Amennyiben korlátozottan volt csak képes felmérni tettének következményeit, akkor enyhébb büntetést kaphat.