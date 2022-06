Csőből folyó vérrel, tánccal és Kis Grófóval tüntettek Orbán Viktor ellen a lengyelek

P. L.;

2022-06-06 08:21:00

A résztvevők szerint Orbán Viktornak Vlagyimir Putyin a barátja és a főnöke, a magyar miniszterelnök három hónapja szórakozik.

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy mélypontra került hazánk - pontosabban az Orbán-kormány - viszonya Lengyelországgal, a katolikus többségű országban a jelek szerint azzal sem szerzett népszerűséget Orbán Viktor, hogy a kormánya zsarolása miatt távolították el a háborút és Vlagyimir Putyint támogató Kirill moszkvai pátriárkát az uniós szankciós listáról. A kormányfő ellen szombaton újabb demonstrációt tartottak a varsói magyar nagykövetség előtt, a Gazeta Wyborcza beszámolója szerint egyebek között művért folyattak egy csővezetékből, amelyre a Barátság kőolajvezeték nyomán a „barátság” szót pingálták rá, s zenés-táncos tüntetésbe kezdtek.

A demonstráció tulajdonképp inkább egy „bulira” hasonlított, az Euromaidan Warszawa nevű szervezet vonatkozó Facebook-eseményének leírásában az alábbi hívó szöveg volt olvasható:

A borscs valóban el is öntötte az utcát, a fehér ruhába öltözött résztvevők magukat is összelocsolták vele. A „csővezetékhez” egy bábút is állítottak, amelyre azt a feliratot írták, hogy „ízletes ukrán vér, olcsón eladó”. Az ezt szimbolizáló borscsot pohárból kortyolgatták, közben magyar bulizenék csendültek fel a háttérben, egy, a Telex által észrevett videórészletben például az április 3-ai választások előtt nyíltan a Fidesz mellé szegődött Kis Grófó „A nézését meg a járását” című dala volt hallható. Az egyik résztvevő úgy nyilatkozott, „együtt szórakozunk, ahogy Orbán Viktor csinálja három hónapja.” Orbán, Putyin és Kirill pátriárka egy-egy maszk formájában jelentek meg az eseményen.

Bright performance at the Hungarian Embassy in Warsaw.

Victor Orban opened the Druzhba oil pipeline with blood. Special guests at the event were Putin and Patriarch Kirill, who was expelled from the EU sanctions at the request of the Hungarian prime minister

