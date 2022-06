R. Hahn Veronika (London);

II. Erzsébet;platina jubileum;Egyesült Királyság;ünnep;

2022-06-06 19:09:00

Tízmillióan ünnepelték a platinajubileumát tartó II. Erzsébet királynőt

II. Erzsébet a négynapos fesztivál elején és végén jelent csak meg a nyilvánosság előtt, de üzenete világosan átjött.

Vasárnap több órás, csaknem tízezer szereplős pazar karnevállal ért véget a II. Erzsébet trónra lépésének 70. évfordulóját ünneplő négynapos rendezvénysorozat Londonban.

A program egy része a szigetország elmúlt hét évtizedének történetét, kulturális vívmányait mutatta be, az élet minden területéről érkezett legendákat, celebritásokat - köztük Joan Collinst, Naomi Campbellt, Kate Mosst, Sir Mo Faraht, Ed Sheerant - is felvonultatva. Külön fejezet illette meg az uralkodó életét, érdeklődési körét, a számára legfontosabb ügyeket. A parádé vége felé a Buckingham-palota tetejére felhúzták a Union Jack nemzeti zászlót, jelezve II. Erzsébet megérkezését.

Ettől kezdve reálisnak tűnt a remény, hogy első napi megjelenése után a brit monarchia 96 éves feje záróakkordként ismét kilép a világ egyik leghíresebb erkélyére.

És így is lett. Káprázatos, smaragdzöld együttesben vonult ki a teraszra. A mindig is legfeljebb közepes termetű, férje tavalyi halála után erősen lefogyott királynő hagyományosan élénk színekben jelenik meg a közéleti eseményeken, hogy könnyen látható legyen. A királynőt láthatólag annyira megérintette a spontán üdvrivalgás és taps, hogy korát meghazudtolóan élénk, fülig érő mosolyra fakadt. Ezt követően került nyilvánosságra Erzsébet írásos köszönő üzenete. Ebben arról írt, hogy „ugyan nem tudott minden rendezvényen személyesen részt venni, szíve folyamatosan a közösséghez húzta”. Kijelentette, képességének megfelelően, családja támogatásával továbbra is elkötelezett az ország szolgálata iránt. Alázatosan és mélységesen megindultan fogadta, hogy köszöntésére oly sok ember vonult ki az utcákra. Az elmúlt napokban felé sugárzó kedvesség, kollektivitás és öröm inspirációt jelent számára és reméli, hogy az összetartozás újjáéledt érzése hosszú időre megmarad az emberekben. A tévéfelvételeken jól látszott, mennyire megérintette a végtelen emberáradat, amit fantasztikusnak nevezett, és a dédunokájához, Györgyhöz fordulva így szólt: – Hűha! Gondoltad volna, hogy ennyien lesznek?

II. Erzsébet balkon-jelenete félreérthetetlenül tükrözte, kikre gondol, amikor családja segítségét említi. Míg az első napi Trooping of the Colour katonai parádé végére a família „dolgozó tagjait” hívta meg az erkélyre, köztük unokatestvéreit, a kenti és gloucesteri herceget és azok hitveseit, Anna királyi hercegnőt és férjét, illetve Eduárd wessexi herceget és családját, a finálén az immár „csodálatos hetek” néven emlegetett együttes osztozott az áhított helyen. Károly és Kamilla, Vilmos és Katalin, valamint utóbbiak három gyermeke, György, Sarolta és Lajos képezi a királynő oldalán az udvar gerincét, ők követik majd a trónon, igaz, a nemsokára 9. születésnapját ünneplő György akár fél évszázadot is várhat, míg odáig eljut.

Az utóbbi időben visszatérő mozgásszervi problémákkal küzdő, az első napon nagyon elfáradt királynő betoppanása az utolsó percekre, majd frappáns üzenete felidézte felnőttkorba érkezésekor, 21 éves korában megfogalmazott ígéretét, hogy egész életét a nép szolgálatában fogja eltölteni. Ha valaki valaha betartott fogadalmat, az Erzsébet volt, aki már csak a nagybátyja, VIII. Eduárd 1936. decemberi lemondásával járó alkotmányos válság miatt sem gondol az önkéntes lemondásra.

Királyi szakértők szerint a platina jubileum során Károly herceg által felvállalt „beugrások”, - a katonai parádén és a hálaadó istentiszteleten betöltött funkciói - aláhúzták növekvő jelentőségét és fokozódó felelősségét. Ahogy egyikük, Tessa Dunlop sommázta: "Károly belegyorsított, és minél többször látjuk intézményes szerepekben (mint a parlament új ülésszaka törvényhozási programjának rá hárult bemutatása), annál jobban hozzászokunk a gondolathoz, hogy ő lesz a királyunk. Az is tudatosodik bennünk, hogy ez nem csak egy élő, eleven család, hanem egy intézmény is". Bár a monarchia érezhetően átalakulóban van, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy Károly hivatalosan nem, legfeljebb a gyakorlatban régens, a döntéseket szellemileg friss édesanyja hozza meg.

Gyermekeik remekül viselkedtek a jubileumon, de a közéleti újonc, a 4 éveshez méltóan eleven Lajos lett a nép kedvence. A sussexi hercegi pár viszont a Szent Pál székesegyházban megtartott istentiszteleten kívül, ahol rangon alul, Károlytól és Vilmostól távol kapott helyet, elkerülte a nyilvánosságot, vele a reflektorfény kisajátítását. Harry és Meghan állítólag bemutatták Erzsébetnek róla elnevezett Lilibet kislányukat és két év után először láthatta Archie-t is, de nem tudni, vajon Károlyék és Vilmosék találkoztak- e az udvarból "kiiratkozott" duóval és gyermekeikkel. Még kevésbé zavarta meg a kedélyeket a kegyvesztett yorki herceg, András, akire a "lehető legjobbkor" csapott le a koronavírus.