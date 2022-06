Népszava;

2022-06-06 19:18:00

Lett egy kis botrány abból, hogy a felnőttek után a magyar gyerekek is kifütyülték a térdelő angol válogatottat, de a pszichológusok szerint nem lehet hibáztatni őket

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte Angliát a Nemzetek Ligájában, a mérkőzés azonban nem csupán az eredmény, hanem a körülmények miatt marad emlékezetes.

Az európai szövetség még az Európa-bajnokságon tanúsított diszkriminatív szurkolói viselkedés miatt két meccsre büntette az MLSZ-t, ám a honi szövetség egy kiskaput találva 35 ezer, 14 éven aluli gyerekkel töltötte meg a Puskás Arénát. A közönség tiszteletben tartotta az angol himnuszt, ám amikor a vendégek letérdeltek, a publikum kifütyülte a vendég játékosokat.

– Azért csináljuk a térdelést, hogy ezzel is nevelni próbáljunk – jelentette ki a mérkőzés után Gareth Southgate, angol szövetségi kapitány. – Úgy gondolom, a fiatalokat csak az idősebbek tudják befolyásolni, így a füttyszó nekem öröklött gondolkodásnak tűnik. Fogalmam sincs, az emberek miért döntenek úgy, hogy kifütyülik ezt a gesztust, és így a fiatalok sem tudhatják, hogy miért teszik ezt. Mindenki tudja, mi miben hiszünk és mit képviselünk. Továbbra is állást fogunk foglalni csapatként – folytatta.

– tette hozzá az angolok védője, Conor Coady.

Lapunk több gyermekpszichológussal is beszélt arról, a gyerekek miért fütyülték ki a rasszizmus elleni tiltakozásukat térdeléssel kifejező angol játékosokat.

Vagy voltak korábban olyan mérkőzésen, ahol ugyanez megtörtént és esetleg a szüleik is kifütyülték, fújolták az ellenfelet, de az is elég, ha a televízióban látnak ilyet és utána senki sem mondja el nekik, mennyire helytelen ez a magatartás. A pszichológusok elképzelhetőnek tartják, hogy a helyszínen fütyülő gyermekek közül sokan nem tudták, miért térdeltek le az angol játékosok, és biztos akadtak sokan olyanok is, akik akkor kezdtek el fütyülni, amikor hallották, hogy mások is ezt teszik, és nem akartak kimaradni ebből.

„Ironikus, hogy a magyarokat sújtó büntetés, a zárt kapu, éppen azért született, hogy elrettentse a szurkolókat a rasszista viselkedéstől” – írta a BBC. Az eset után pedig nem lenne meglepő, hogyha az UEFA a jövőben szigorúbban állna a zárt kapus mérkőzésekhez.