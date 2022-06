Horváth Gábor;

orosz-ukrán háború;Volodimir Zelenszkij;Szergej Lavrov;

2022-06-06 21:13:00

Volodimir Zelenszkij a fronton járt, az ukránok lelőttek még egy orosz tábornokot

Hullámzó harc folyik Szeverodonyeckért, de már Szlovjanszkból is menekülnek az emberek. Hetekbe telik, mire érezhető lesz az új nyugati fegyverek hatása.

Kitartunk, de ők többen vannak és erősebbek – mondta Volodimir Zelenszkij, miután a keleti fronton tett vasárnapi látogatását követően visszatért Kijevbe. Utalt rá, hogy bár részleteket nem árul el, de „valamit vitt is” a harcoló alakulatoknak.

Az ukrán elnök a Szeverodonyeckkel szomszédos Liszicsanszkban és az attól délnyugati irányban nem messze lévő Szoledarban találkozott katonákkal, akiknek kitüntetéseket is átadott. A parancsnokoktól kapott tájékoztatás szerint a helyzet súlyos, de a védők nem mondtak le a győzelemről. A múlt héten az ukránoknak sikerült némi teret nyerniük Szeverodonyeckben, de a hétvége utcai harcaiban megint az oroszok nyomultak előre. Közben folytatódik a több irányból érkező támadás a régió stratégiai kulcsának számító Szlovjanszk ellen is, ahonnan megindult a lakosok menekülése. Zelenszkij szerint az oroszok a több mint 800 ezres Zaporizsjét is el akarják foglalni.

A moszkvai védelmi tárca napi jelentése alapján vasárnap lelőttek egy MiG-29-es ukrán vadászgépet, megsemmisítettek 18 harckocsit és 450 „nacionalistát”. Ukrán részről felsorolták, hol mindenhol verték vissza az orosz támadásokat. Leszögezték, hogy urai a helyzetnek Szeverodonyeckben és megakadályozták, hogy az oroszok elvágják a Liszicsanszk-Bahmut országutat. Azt is közölték, hogy száz kilométerrel hátrébb szorították az ukrán partoktól az orosz hadiflottát, így a Fekete-tenger északnyugati medencéje már részben hajózható „szürke zóna”. Ezzel együtt fennáll a hadihajókról végrehajtott rakétatámadások veszélye.

Külön szócsata bontakozott ki az Ukrajnának szállítandó, 70 kilométer körüli hatótávolságú nyugati rakéta-sorozatvetők ügyében. Vlagyimir Putyin orosz elnök ezekről azt mondta, hogy semmin sem változtatnak,

Nyugati katonai szakértők nem várnak gyors eredményt az új fegyverekről, amelyeknek kezelését először el kell sajátítani és azután is kérdéses, hogy lesz-e belőlük elég az orosz tüzérségi fölény kiegyenlítéséhez.

Egybehangzó ukrán és orosz hírek szerint Popászna közelében elesett Roman Kutuzov vezérőrnagy, aki korábban Szíriában az egyik legtekintélyesebb orosz parancsnoknak bizonyult. A tábornok a 29. összfegyvernemi hadsereg helyettes parancsnokaként személyesen vezette rohamra katonáit, amikor az ukrán tüzérség végzett vele. Ő már a negyedik orosz tábornok, akiről biztosan lehet tudni, hogy elesett a háborúban. Ukrajna összesen tizenkettőről számolt be, de orosz oldalról Kutuzov előtt csak hármat ismertek el. Ennyi is meglepően sok, mint ahogy az sem megszokott, hogy ilyen magas rangú parancsnok maga álljon a gyalogság élére. Nyugati vélemények szerint ez az orosz hadvezetés strukturális hibája, míg az orosz sajtó a tábornokok személyes bátorságát méltatja.

Volodimir Zelenszkij azt reméli, hogy sikerül kicserélni az orosz fogságba esett ukrán katonákat, így Mariupol több mint 2500 védőjét is. A kijevi törvényhozás előtt fekszik egy javaslat, amelynek értelmében automatikusan kegyelmet kapnának azok az orosz hadifoglyok, akiket ukránokra cserélnek. A donyecki „népköztársaság” viszont „nemzetközi” bíróság elé akarja állítani az ukrán hadifoglyokat, különösen az Azov nevű alakulat szélsőjobboldali tagjait.

Alekszandr Tkacsenko ukrán kulturális miniszter sajtónapi megemlékezéséből kiderült, hogy a háború kezdete óta 32 ukrán és külföldi újságíró vesztette életét. Orosz oldalon is haltak meg újságírók, de azt nem tudni, hányan.