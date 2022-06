nepszava.hu;

Balaton;vízbefulladás;holttestek;fiatalok;

2022-06-07 10:07:00

Megtalálták a Balatonba fulladt fiúk holttestét

Egy horgász értesítette a rendőrséget, hogy egy holttest lebeg a víz felszínén.

Megtalálták azoknak a fiúknak a holttestét, akik a hétvégén fulladtak bele a Balatonba – értesült az rtl.hu. Az információt megerősítette Orbán Zoltán, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője is.

Úgy tudják, az egyik áldozat esetében egy horgász értesítette a rendőrséget arról, hogy egy holttest lebeg a víz felszínén. A kutatást végző rendőrök nem sokkal később megtalálták a másik fiú holttestét is.

Orbán Zoltán azt mondta, az ügyet közigazgatási eljárás keretében vizsgálják.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, egy 17 éves fiatal és barátja két napja merült el Balatonvilágosnál. Harmadik társuk megmenekült, de azóta is sokkos állapotban van. A fiúk után helikopterrel is kutattak.