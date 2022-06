nepszava.hu;

Ukrajna;nemzetiségi szószóló;Magyarország;orosz-ukrán háború;

2022-06-07 21:57:00

Miközben az Orbán- és a Zelenszkij-kormány egy kanál vízben fojtogatja egymást, az ukrán nemzetiségi szószóló nagyon megköszönte a magyaroknak a segítséget

Grexa Liliána felszólalására Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter válaszolt.

Köszönetet mondott az ukrán menekülteken segítő magyaroknak Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló a magyar parlamentben elmondott beszédében – írja a hvg.hu. A képviselők egyperces néma csenddel emlékeztek az ukrajnai háború áldozataira.

Bajban ismerszik meg a barát – kezdte beszédét az ukrán nemzetiségi szószóló, aki kedd délután lehetőséget kapott egy napirend előtti ötperces felszólalásra. Beszédében köszönetet mondott mindenkinek, aki az ukrajnai háború elől menekülőknek segítséget nyújtott: az ukrán kötődés nélkül is segítő önkénteseknek, a segélyszervezeteknek és a kormánynak is.

Grexa Liliána külön kiemelte a humanitárius segélycsomagokat, amelyet Magyarország Ukrajnának küldött, és, mint mondta, bízik benne, hogy az ukrán győzelem után az ország újjáépítésében is számíthatnak a magyar kormány segítségére. Többek között megemlítette a korábban Roger Federert is legyőző Szerhij Sztahovszkij teniszezőt, aki önkéntesen jelentkezett katonai szolgálatra, majd pár másodperc csenddel emlékezett meg a háború áldozatairól, ami alatt az Országgyűlés tagjai is felálltak. A felszólalás végén elmondta, reméli, hogy üzenete és hálája a képviselőkön keresztül minden magyar emberhez eljut.

A szószóló felszólalására Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter válaszolt, aki kiemelte:

Ugyan a kormány bízik a háború mielőbbi befejezésében, Szijjártó szerint „az események nem ebbe az irányba mutatnak”, ezért felajánlották Ukrajnának, hogy a sebesült katonáknak és gyermekeknek kórházi ellátást biztosítanak – elsőként várhatóan Csernyihivből érkezik majd több tucat gyermek, akiket a Heim Pál kórház fogad. Ezen kívül a következő tanévre összesen ezer ösztöndíjat adnak olyan ukrán egyetemistáknak, akik a háború miatt nem tudják hazájukban megkezdeni vagy folytatni tanulmányaikat.

Grexa Liliána egyébként annak a diplomáciai pengeváltásnak a kakofóniájában szólalhatott fel, amelyet hónapok óta vív a kijevi és a budapesti vezetés az Orbán-kormány inkább valós, mint vélt oroszpárti húzásai miatt, és amelynek a legutóbbi epizódja az volt, hogy Kövér László nyomdokain Szijjártó Péter is gyakorlatilag elmebetegnek nyilvánította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Parlamenti munkáját megelőzően Grexa Liliána az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője, azelőtt pedig a Fővárosi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt. 2016-tól az MTVA kommunikációs vezetőjeként dolgozott, de előtte a TV2-nél és a Molnál is töltött be pozíciót.

Magyarországon szószólója minden olyan bejegyzett nemzeti kisebbségnek van, amelynek listája nem szerzett a választásokon mandátumot. A jelenlegi országgyűlésbe csak a német nemzetiségi önkormányzat képviselője, Ritter Imre jutott be. A szószólók feladata az adott nemzetiség képviselete a parlamentben, ennek megfelelően házelnöki engedéllyel felszólalhatnak az üléseken, kérdést intézhetnek a kormányhoz és annak tagjaihoz, és (a nemzetiségi képviselővel együtt) ők alkotják a nemzeti bizottságot is. Az országgyűlési képviselőkhöz hasonlóan a szószólókat is megilleti a mentelmi jog, valamint vonatkoznak rájuk az összeférhetetlenségi szabályok is.