Magyarországon keresztül menekült a moszkvai főrabbi, mert nem volt hajlandó támogatni Vlagyimir Putyin háborúját

2022-06-08 19:09:00

Pinchász Goldschmidt menye, Avital Chizhik-Goldschmidt újságíró szerint a moszkvai főrabbira és feleségére az orosz hatóságok nyomást gyakoroltak azért, hogy támogatásukról biztosítsák az ukrajnai „különleges műveletet”.

Kénytelen volt elmenekülni Oroszországból Pinchász Goldschmidt moszkvai főrabbi feleségével együtt, miután az orosz hatóságok nyomást gyakoroltak rá azért, hogy támogatásáról biztosítsa az Ukrajna elleni orosz inváziót – derül ki a moszkvai főrabbi menyének, Avital Chizhik-Goldschmidt újságírónak Twitter-bejegyzéseiből.

Chizhik-Goldschmidt másik bejegyzése szerint a moszkvai főrabbi és felesége két héttel az Ukrajna elleni invázió után Magyarországra repült, majd Kelet-Európában pénzt gyűjtöttek a menekülteknek, ezután pedig Izraelbe folytatták útjukat. „Továbbra is száműzetésben élnek a közösségtől, amelyet szerettek, építettek, és amelyben felnevelték gyerekeiket, több mint 33 éven keresztül” – írja a moszkvai főrabbi menye, aki hozzáteszi, hogy Pinchász Goldschmidtot kedden a közösség újraválasztotta moszkvai főrabbivá.

