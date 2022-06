nepszava.hu;

időjárás;szél;zivatarveszély;

2022-06-08 22:12:00

Fákat döntött a szél, a felhőszakadás utcákat árasztott el több megyében is

Pest megyében riasztották legtöbbször a tűzoltókat, Dunakeszi mélyen fekvő utcáit elöntötte, Tatabánya térségét is elmosta a víz és a Tiszántúlon is intenzív zivatargóc alakult ki.

Magyarországon szerda délután több helyen is jelentős mennyiségű eső zúdult le, az erős széllel is kísért csapadékos időjárás miatt húsznál is több településen riasztották a tűzoltókat – jelezte honlapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Mint írják, Dunakeszin a város több pontján és a Fót felé vezető úton is fákat döntött ki a vihar, autók rekedtek az érintett szakaszon, de így jártak Jártak Csömörön is, ahol több épületbe, egy óvodába is befolyt a víz.

Az Időkép arról is beszámolt, hogy a mintegy fél órán át tartó felhőszakadás következtében elöntötte az esővíz Dunakeszi mélyebben fekvő utcáit. Nem csak Pest megyében voltak gondok: kiadós felhőszakadással kísért zivatar mosta el Tatabánya és Dorog térségét.

Intenzív zivatarok alakultak ki kora délután a fővárostól nyugatra, délnyugatra húzódó összeáramlási vonal mentén. A Gerecse és a Pilis között elvonuló zivatar több helyen okozott kiadós felhőszakadást, néhol jégesőt. A meteorológiai portál szerint a légkör később sem csendesedett le, a Tiszántúlon is intenzív zivatargóc alakult ki. Előrejelzésük szerint csütörtökön ismét több helyen alakulhatnak ki felhőszakadással kísért zivatarok. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerda este több megyére is elsőfokú riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt. Figyelmeztettek, az adott területeken rövid idő alatt akár több mint húsz milliméter eső is eshet.