



2022-06-09 10:42:00

Stabilról negatívra rontotta a Mol hitelminősítésének kilátását a Fitch Ratings

A hitelminősítő indoklása szerint a lépés mindenekelőtt a magyar olajipari vállalatnak az orosz olaj- és földgázszállításokkal szembeni jelentős függéséhez kötődő kockázatokat tükrözi.

Leminősítés távlati lehetőségére utaló negatívra módosította a Mol Nyrt. kilátását az eddigi stabilról szerdán a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő ezzel egy időben megerősítette a magyar olaj- és földgázipari konglomerátum hosszú futamidejű adósságának „BBB mínusz” szintű, befektetési ajánlású osztályzatát. Ez egy fokozattal alacsonyabb a Fitch által a magyar államadósság-kötelezettségekre stabil kilátással érvényben tartott „BBB” besorolásnál.

A Mol kilátásának rontásához fűzött, szerda este Londonban ismertetett indoklás szerint a lépés mindenekelőtt a vállalatnak az orosz olaj- és földgázszállításokkal szembeni jelentős függéséhez kötődő kockázatokat tükrözi, főként a cég feldolgozási és kereskedelmi (downstream) üzletágában. Jóllehet Magyarország mentességet kapott az Európai Unió által az orosz olajszállításokra meghirdetett tilalom alól, és a Fitch Ratings nem számol az orosz földgázszállítások leállásával sem, nagyok azonban az európai geopolitikai feszültségek - áll a hitelminősítő elemzésében.

A Fitch Ratings szerint igaz, hogy Molnak számos olyan eszköze van, amellyel óvni tudja pénzügyi profilját az Oroszországból érkező szénhidrogén-szállítmányok esetleges leállásának negatív következményeitől, jelenleg azonban nehéz megjósolni azokat piaci kilengéseket, illetve a refinanszírozáshoz és a folyó működéshez kötődő kockázatokat, amelyek egy ilyen fejlemény esetén előállhatnak. A Fitch felidézi, hogy Magyarország évente hozzávetőleg 10 milliárd köbméter földgázt fogyaszt, és ennek 80 százaléka Oroszországból érkezik. A hitelminősítő közölte, alapeseti előrejelzése az, hogy folytatódik az orosz földgáz áramlása Magyarországra, ám ha ez a behozatal leállna, annak jelentős hatása lenne a Mol downstream-eszközállományának kapacitáskihasználtságára. A cég valószínűtlennek nevezi a Magyarországra irányuló orosz olajszállítások leállását, de közölte, véleménye szerint a Mol az Adria kőolajvezetéken tudná növelni beszerzéseit, ha ez mégis bekövetkezne. A Fitch számításai szerint e forgatókönyv esetén a Mol finomítói üzletágának kapacitáskihasználtsága átmenetileg 70-80 százalékra csökkenne, de az eredményre ebből eredő hatás a finomítói tevékenységen realizálható árréstől függne. Ez a mutató ugyanakkor javulhat is, mivel ebben az esetben a közép- és kelet-európai térség más finomítóinak kapacitáskihasználtsága is valószínűleg csökkenne - áll az elemzésben.

A Fitch Ratings szerint a Mol működésből eredő pénzügyi bevételeinek (FFO) a nettó adóssághoz mért rátája abban a szélsőségesen kedvezőtlen esetben is kezelhető maradna, ha az orosz földgáz- és nyersolajszállítások egyaránt leállnának, és nem sikerülne más beszerzési forrásokat találni. A hitelminősítő szerint Magyarország a többi EU-tagállamhoz hasonlóan két-három év alatt fokozatosan helyettesíteni tudja más forrásokból az orosz szállításokat, de a cég jelentős bizonytalanságokat lát azzal kapcsolatban, hogy a Mol működését és likviditási igényét milyen mértékben lehet hozzáigazítani az új helyzethez ebben az időszakban. A Fitch hangsúlyozta, a magyar vállalatra most megállapított negatív kilátásnak ez a bizonytalanság is az egyik tényezője. Megjegyzik, a Mol nyereségességének jelenleg jót tesz az a tény, hogy az orosz uráli olajtípust más referenciatípusokhoz képest jelentős árengedményekkel forgalmazzák.

A Fitch Ratings közölte, saját konzervatív előrejelzése szerint a magyar kormány által az üzemanyagok kiskereskedelmi árára megállapított felső korlát szeptember végéig lesz érvényben. A Fitch becslése szerint ez 0,5 milliárd euróval (195 milliárd forinttal) csökkentheti a Mol kamat- és adófizetés, valamint leírások és értékcsökkenés előtt számolt alapszintű pénzügyi eredményét (EBITDA) 2022-ben.

A hitelminősítő a minap összeállított egy külön elemzést is arról, hogy milyen világpiaci hatásai lehetnek az Európai Unió által az orosz nyersolajra bevezetett importszankcióknak. A Fitch Ratings londoni iparági szakértői szerint az infrastrukturális korlátok, az orosz olajjal szembeni esetleges vásárlói tartózkodás, valamint logisztikai bonyodalmak - például az orosz nyersolajat szállító hajókra köthető biztosítások potenciális korlátozása - miatt nem feltétlenül lesz lehetséges az Oroszországban kitermelt nyersolaj és az orosz olajtermékek teljes mennyiségének átirányítása az EU-ból más piacokra. A Fitch Ratings közölte, becslése szerint mindezek figyelembevételével napi 2-3 millió hordó orosz nyersolajexport - a teljes orosz olajtermelés hozzávetőleg negyede - eltűnhet a világpiacról 2022 végéig.