Most már biztos, jön a Joker folytatása

Todd Phillips rendező tette egyértelművé.

Megerősítette az Instagramon Todd Phillips rendező, hogy érkezik a 2019. évi nagy sikerű Joker film folytatása, sőt, annak forgatókönyve már készen is van. Phillips két fényképet tett közzé a képmegosztó oldalon, az egyik a forgatókönyv borítóját tartalmazza, amiből kiderül a film címe is: Joker: Folie à deux, ami franciául annyit tesz, hogy „megosztott őrület”. A másik képen pedig a film első részének főszerepéért Oscar-díjat elnyerő Joaquin Phoenix látható, amint éppen a forgatókönyvet olvassa.

A film cselekményéből ugyan Todd Phillips nem osztott meg semmit, de a posztra felfigyelő Variety azért elkezdett találgatni a cím alapján. Egyrészt utalhat 2019-es film végkifejletére, melyben a kudarcos humorista karrierrel megvert, ritka mentális zavarral küzdő Arthur Fleckben kibontakozó Jokert lényegében felkarolja Gotham City lakosságának egy része, de akár az is elképzelhető, hogy a cím Joker DC-univerzumban felbukkanó társára, Harley Quinnre utal.

Harley Quinnt egy korábbi adaptációban - a 2016-os Öngyilkos osztagban, majd a 2020. évi Ragadozó madarakban - Margot Robbie játszotta, kizárható azonban, hogy most is ő kapná az esetleges szerepet, a teljesen más jellegű cselekmény miatt már csak azért is, mert ebben a szériában Jokert Jared Leto alakította.

Todd Phillips Jokere teljességgel mentes volt a szuperhős-motívumoktól, helyette annak bemutatására koncentrált, miképp alakul ki egy, a képregényvilágból jól ismert tébolyodott elme személyes kudarcai és az őt körülvevő világ totális empátiátlanságának hatására. A film hatalmas sikert aratott, 12 Oscar-jelölésből kettőt elnyert, s több mint egymilliárd dollár bevételt hozott.