Béres András;Gréczy Zsolt;Demokratikus Koalíció;párbeszéd;

2022-06-09 16:53:00

„Megjegyzem, hogy ez így nem is igaz” - reagált a Párbeszéd politikusa Gréczy Zsolt bekiabálására

Egy korábbi egyezségre emlékeznek másképp a hatpárti összefogás pártjai.

„Megjegyzem, hogy ez így nem is igaz” - írta a Népszava Facebook-oldalán egy kommentben a Párbeszéd elnökségi tagja.

Béres András - aki egyben Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere is - arra a cikkünkre reagált, amelyben arról számoltunk be, hogy a DK-s Gréczy Zsolt szerdán a Parlamentben azt kiabálta be az LMP frakcióvezetőjének, hogy „nekünk köszönhetitek, hogy egyáltalán frakciótok van!”.

A párbeszédes politikus ugyanakkor azt állítja,

Gréczy Zsolt üléstermi megjegyzéséről a KDNP-s Nacsa Lőrinc felszólalásából tudhatunk, az ellenzéki képviselő ugyanis a Népszava érdeklődését azzal hárította, hogy keressük a DK sajtóosztályát. Ez megtörtént, de egy nap után sem érkezett válasz levelünkre.