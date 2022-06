Juhász Dániel;

óvodabusz;kislány;halál;Jász-Nagykun-Szolnok megye;

2022-06-10 15:19:00

Több felelőse is lehet a tomajmonostorai óvodabuszban felejtett négyéves kislány halálának

A Pedagógusok Szakszervezete Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke szerint a legnagyobb felelősség azt terheli, aki hagyta, hogy az óvodabuszban kísérő nélkül utazzanak a kisgyerekek.

Több felelőse is lehet a tomajmonostorai óvodabuszban felejtett négyéves kislány halálának, az eddigi információk szerint ugyanakkor csak a járművet vezető 56 éves sofőr ellen indított vizsgálatot a rendőrség. A gyermek halálhíréről a Blikk számolt be pénteken, a tragédiát a szülők is megerősítették a lapnak. A kislányt kedd délután, mentőhelikopterrel szállították kórházba életveszélyes állapotban, miután reggel nyolctól délután háromig a kisbuszban maradt a rekkenő hőségben.

Azt pontosan egyelőre nem tudni, hogyan következhetett be a tragédia, a rendőrség a nyomozás lezárásáig nem közöl részleteket. A szülők ugyanakkor a Blikknek azt nyilatkozták, hogy csak a sofőr volt a gyerekekkel, akiket a környező településekről vett fel, hogy a tomajmonostorai óvodába vigye őket. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hírportál információi szerint a kislány - aki Tiszaderzsen élt a családjával - elbújhatott az ülések között, ezért nem vette észre a sofőr, aki valószínűleg nem is ellenőrizte a kisbuszt, miután leparkolt vele.

A Pedagógusok Szakszervezete Óvodapedagógiai Tagozatának elnöke, Verba Magdolna felfoghatatlan tragédiának nevezte az esetet. A Népszava megkeresésére azt is elmondta, érthetetlen, miért csak a sofőr volt együtt a gyerekekkel.

- fogalmazott Verba Magdolna.

Az autóbuszos személyszállításról szóló kormányrendelet is leszögezi, hogy hat éven aluli gyermek kísérő nélkül nem jogosult személyszállítási szolgáltatás igénybevételére. Hat éven aluliak csoportos szállítása esetén pedig minden tíz gyermekre legalább egy kisérőnek kell jutnia – aki nyilvánvalóan nem lehet egy az egyben a sofőr is. Verba Magdolna úgy véli,

Egyelőre azt sem tudni biztosan, ki üzemeltette az óvodabuszt, de a tomajmonostorai hírlap még 2015-ben számolt be arról, hogy az önkormányzati kft. sikeresen pályázott egy kisbusz beszerzésére, amellyel folyamatosan tudja szállítani a bejáró gyerekeket. Fazekas Szabolcs polgármester közleményben tudatta: a rendőrségi nyomozás mellett az önkormányzat is belső vizsgálatot indított, az eljárások lezárásáig viszont nem adnak bővebb tájékoztatást.

Verba Magdolna mindemellett azt is furcsállja, hogy az óvodapedagógusoknak nem tűnt fel a kislány hiánya, vagy ha feltűnt, nem keresték, nem érdeklődtek utána például a szülőknél.