Meghalt a Twin Peaks főcímdalának énekesnője

Julee Cruise 65 éves volt.

Hatvanöt éves korában meghalt Julee Cruise, aki a Twin Peaks című amerikai sorozat főcímdalát is énekelte, a hírt férje, Edward Grinnan jelentette be a Facebookon.

Cruise leghíresebb dala a Falling, az ikonikus Twin Peaks TV-műsor eredetileg instrumentális főcímdala volt, amelyet Angelo Badalamenti szerzett, és amelyhez a sorozat készítője, David Lynch írt szöveget neki. A szám a hetedik helyezést érte el a brit listákon, szerte Európában nagy slágernek számított, és az ausztrál listák élén is járt. A szám felkerült az énekesnő Floating Into the Night című 1989-es debütáló albumára.

Az 1956-ban Iowában született Cruise 1986-ban kezdett el együttműködni Lynchcsel, akinek Kék bársony című filmjéhez Badalamentivel közösen készített dalt Mysteries of Love címen. Később, 1990-ben szerepelt a rendező Industrial Symphony No. 1: The Dream of the Broken Hearted című avantgárd színházi előadásában Nicolas Cage-dzsel és Laura Dernnel közösen. Az énekesnő szerepelt a Twin Peaksben és annak előzményfilmjében is.

Az énekesnő a kilencvenes években turnézott a The B-52's zenekarral is.

Cruise 2018-ban jelentette be, hogy lupusza van, és krónikus fájdalomra panaszkodott.