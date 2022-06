nepszava.hu;

Ferencváros;női kézilabda;Tomori Zsuzsanna;BL-trófea;visszatérés;

2022-06-10 17:34:00

Tomori visszatér a Ferencvároshoz

A norvég Vipers Kristiansand csapatával BL-győztes játékos célja, hogy a Fradival is bejusson a FINAL4-ba.

Tovább erősödik a Ferencváros Magyar Kupa-győztes női kézilabdacsapata, hiszen júliusban már a Ferencvárosnál kezdi meg a 2022/2023-as idényre való felkészülést a korábbi közönségkedvenc, Tomori Zsuzsanna – közölte az egyesület a hivatalos honlapján. Kiemelték, a hétvégén a negyedik BL-aranyát begyűjtő kézilabdázó korábban öt éven át szerepelt már a Ferencvárosban, és a szurkolók egyik kedvencének számított.

A játékos úgy nyilatkozott, rég tervezte már, hogy visszatér volt csapatához, most egy percig sem gondolkodott azon, hogy éljen-e a lehetőséggel. Mint kiemelte, nagyon szeretne a Fradival is a legjobb négy közé, a FINAL4-ba jutni, és biztos abban, ha ez megvalósulna, telt ház előtt, hihetetlen hangulatban zajlana.

Utóbbi eredmény elérésében bízik Görög Zsolt, a Ferencváros kézilabda szakosztályának ügyvezető igazgatója is, aki szerint nagyot léphet előre az együttes Tomori megszerzésével, akivel elöl és hátul is jelentősen nőtt a variációs lehetőségek száma.

Tomori Zsuzsanna 2010 és 2015 között kétszáz Fradi-meccsén 1067 gólt lőtt. Az FTC-vel magyar bajnok lett, illetve két örökké emlékezetes KEK-aranyat is nyert, de a pályafutása során ezeken kívül is számos trófeát gyűjtött: összesen nyolcszoros magyar bajnok, hatszoros Magyar Kupa-győztes, négyszeres Bajnokok Ligája-győztes, kétszeres KEK-győztes és EHF Kupa-győztes is. Miután ét éve eligazolt a Fraditól, előbb Győrben töltött négy évet, majd kettőt Siófokon, míg a legutóbbi idényt a norvég Vipers Kristiansand játékosaként teljesítette.