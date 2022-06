Megismétlődik Szeverodonyecknél az Azovsztál drámája?

nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Szeverodonyeck;

2022-06-11 10:04:00

Az orosz csapatok felvették a kapcsolatot a szeverodonyecki Azot üzemben tartózkodó fegyveresekkel és tárgyalások folynak a velük lévő civilek biztonságos távozásáról - közölte a Luhanszki Népköztársaság oroszországi nagykövete.

„Az ukrán alakulatoknak pedig garantálják, hogy amennyiben elengedik a túszokat, valamint feltétel nélkül megadják magukat, akkor életben hagyják őket, s a nemzetközi normáknak megfelelő ellátást kapnak - írta szombat reggel Telegram-oldalán Rodion Mirosznyik. Becslése szerint a vegyipari gyár területén 300-400 katona tartózkodhat, az ott található bunkerekben pedig akár 500 civil.

Csütörtökön Mihail Misincev orosz vezérezredes - akit a városi gyermekkórház és szülészet, illetve a színház elleni légitámadás miatt mariupoli mészáros néven is szoktak emlegetni - azt közölte, hogy az ukrán fegyveresek több száz embert tartottak erőszakkal fogva az Azot üzem földalatti épületeiben, különféle vegyi tartályok mellett. Ezeket visszavonulásuk során egyébként fel akarják robbantani a Kreml közlése szerint.

A brit hírszerzés szombat reggeli jelentésében azt közölte, intenzív utcai harcok folynak Szeverodonyeck városában, amely mind az ukrán, mind az orosz féltől nagyszámú áldozatot követel. A megszállóknak nem sikerült előrelépést elérniük a déli városrészben. Most a tüzérséggel és a légierővel szeretnék legyőzni az ukrán védelmet. Emellett fogytán vannak a precíziós rakétákból. A hagyományos robbanófejjel ellátott rakéták azonban pontatlanok, s ezért jelentős járulékos károkat, valamint még több civil áldozatot követelhetnek.

