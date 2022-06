Á. Z.;

2022-06-11 23:24:00

Több mint 100 ezer forintos fűtésszámlával sokkolták két házban a csepeli nyugdíjasokat

A lakásszövetkezet szerint hanyagságról van szó.

Több mint százezer forintos év végi elszámolással lepte meg a Főtáv két csepeli panelház lakóit, akik között nem egy nyugdíjas is van – derül ki az RTL Klub Híradó riportjából.

A számlák között akad 105, 107, de 150 és 208 ezer forint értékű is, és mivel a két panelház a Kölcsey Lakásszövetkezeten keresztül jelentik be a mérőórák állását, hozzá is fordultak a válaszért. A lakásszövetkezet elnökhelyettese – mesélte az egyik érintett – azt állítja, hogy az előző vezetés téves adatokat adott meg a melegvíz-fogyasztásról, egy már elbocsátott kolléganő a vétkes, aki olyan hanyagul végezte a munkáját, hogy például két köbméter helyett 12 köbméter melegvízről írt. Állítólag rengetegen reklamálnak is, már több mint egymillió forintnál tart az a befizetendő összeg, amelyet a lakók kifogásolnak.

A lakásszövetkezet kedden fog tárgyalni a Főtávval a probléma megoldásáról, és írásban jelezte, hogy nem is tud további információkkal szolgálni az ügyben. A akók úgy tudják, hogy az adminisztrációs hiba ellenére fizetniük kell, de aztán ingyen felhasználhatják a többletbefizetésért járó melegvizet a fűtéshez.