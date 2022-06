nepszava.hu;

2022-06-13 15:25:00

Tömeges elbocsátások a Jobbik-közeli médiában: Havas Henrik szerint műsorát csak a nyárra való tekintettel szüneteltetik

Leépítés kezdődött a Jobbik-közeli Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítványhoz tartozó két médiaterméknél, az Alfahír hírportálnál és az N1TV online televíziónál – értesült a Media1. A portál értesüléseit alátámasztja a Szabad Európa egy korábbi beszámolója is.

Egyes információk szerint Havas Henrik műsorvezetőnek is, aki Havas megmondja címmel vezetett műsort az online tévécsatornán. Az érintett telefonon azt közölte, műsorát a nyárra való tekintettel szüneteltetik – tényleges felmondás nem történt, de a tévés akkor sem esne kétségbe, ha vége is lenne a munkának,

Ugyanakkor megjegyezte, nagyon szabadon készíthette műsorát, nem szóltak bele a tartalomba, és azzal sosem törődött, hogy ki a tulajdonos. A Szabad Európa arról is írt iparági források nyomán, hogy már az Alfahír és az N1TV szerkesztőségének, valamint stúdiójának bérleti szerződését is felmondták, ugyanis egyelőre nem tudni, hogy a következő hónapokban mennyi pénzből gazdálkodhat a Jobbik pártalapítványa. A Media1 úgy tudja, hogy részben a Jobbik elnökségében az április 3-i súlyos kudarcok után kialakult személyi változásoknak is jelentős szerepe van az N1TV-nél és az Alfahírnél kialakult helyzetben.

Nem csak az ellenzékhez köthető, de a kormányzat vidéki propagandahálózatában is többeket elbocsátottak. Mint lapunk korábban beszámolt róla, a leépítések mögött az áll, hogy a Mediaworksnél megvizsgálják, hogy mely lapok lennének életképesek állami hirdetések nélkül, tehát tisztán, piaci alapon működni.