Doros Judit;

Mirkóczki Ádám;sajtószabadság;Fidesz;

2022-06-14 07:15:00

Az egri fideszeseknek fáj a szólásszabadság korlátozása, főként, mert most ők is megtudták, milyen az

Nem tarthatott sajtótájékoztatót az egri városházán a képviselő-testület fideszes frakciója, hiába kértek ehhez helyiséget a város vezetésétől.

A polgármesteri hivatalba való bejutásukat is korlátozza, hogy elektromos beléptető-rendszert építettek ki, amihez a képviselők jó része nem kapott kártyás hozzáférést – mindez szerintük antidemokratikus és korlátozza őket jogaik, például a a szólásszabadság gyakorlásában.

Mirkóczki Ádám volt jobbikos, jelenleg független polgármester lapunknak azzal indokolta, miért nem bocsátott termet a fideszesek rendelkezésére, hogy korábban jóhiszeműen megtette ezt, de ők, szavai szerint visszaélve ezzel, az eseményen javarészt a városvezetés és a polgármesteri hivatal munkáját pocskondiázták. Ezt követően döntött úgy, hogy mostantól sem a Fidesznek, sem más párt frakciójának nem biztosítanak sajtótájékoztató céljára helyiséget a városháza épületben.

A polgármester hozzátette: a nyilvános testületi ülések szünetében továbbra is módja van bármelyik képviselőnek sajtótájékoztatót tartani, vagy nyilatkozni a médiumoknak, de mivel az önkormányzati képviselőknek nem állandó munkahelyük a városháza, és nem állnak foglalkoztatási jogviszonyban a polgármesteri hivatallal, így szerinte jogot sem formálhatnak arra, hogy az épület bármelyik helyiségét politikai célokra használják. Szavai szerint az elektromos beléptető-rendszert nem azért építették ki, hogy távol tartsák a képviselőket a városházától, hanem azért, mert korábban előfordult besurranás, lopás, s ezt szerették volna elkerülni. Közölte: ha egy képviselő információt szeretne kérni a városháza valamelyik munkatársától, azt most is minden további nélkül megteheti, előzetes egyeztetés után, ugyanis ha valaki megbeszélt időpontra érkezik, azt a portaszolgálat munkatársai beengedik.

- Csak Egerben, egy autokrata polgármester irányítása alatt fordulhatott elő eddig, hogy gyakorlatilag kitiltották az önkormányzati képviselőket a városháza épületéből, ami példátlan a hazai gyakorlatban – mondta Oroján Sándor, az egri önkormányzat Fidesz frakciójának vezetője a Népszavának. Hozzátette: mióta beléptetési rendszer van az épületben, eleve be sem tudnak oda jutni, hiszen a testületi tagok jó része nem kapott ehhez mágneskártyát, kivéve a két alpolgármestert és azokat a képviselőket, akik önkormányzati biztosi pozíciót is betöltenek. Kérdésünkre elismerte: ha előzetesen egyeztetnek, úgy be tudnak menni akár a főjegyzőhöz, akár bármelyik irodavezetőhöz, de szerinte egy önkormányzati képviselőnek alapjoga, hogy bármikor bemehessen a városházára, ha akar. Ők számos más településen érdeklődtek az ottani beléptetési rendszerről, és Szegedtől Nyíregyházán át Debrecenig azt a választ kapták, hogy az önkormányzati képviselők vagy mágneskártyával rendelkeznek, és be tudnak menni az önkormányzat székhelyeként szolgáló városházára vagy eleve nincs is kiépítve ilyen rendszer. Ha pedig a városházán szeretnének sajtótájékoztatót tartani – legyen szó akár kormánypárti, akár ellenzéki frakcióról – előzetes egyeztetés után azt is megtehetik.

Felvetettük, hogy Mirkócki Ádám talán éppen a nagypolitikában tapasztaltak alapján kapott kedvet ahhoz, hogy korlátozza a középület használatát, hiszen épp az előző Orbán-kormány idején szűkítették az országgyűlési képviselők mozgásterét, korlátozva, hogy mely középületbe miként mehetnek be vagy éppen miként nem. Azt is megemlítettük a fideszes frakcióvezetőnek: a hazai ellenzék szinte naponta érezheti bőrén a szólásszabadság korlátozását, hiszen kormánypárti orgánumokban nem, vagy csak igen limitált időben jutnak szóhoz. Oroján Sándor erre úgy reagált, hogy szerinte az ellenzék elég teret kap a közmédiában, a parlamentbe pedig bármelyik ellenzéki képviselő bármikor szabadon bemehet, így ők is joggal várják el, hogy egri önkormányzati képviselőként be tudjanak jutni a városházára.

Korábban a Fidesz-frakció nem a városházán tartotta a sajtótájékoztatókat, hanem a pártszékházukban, de Oroján szerint ez jellemzően akkor történt, amikor pártpolitikai ügyekről kellett nyilatkozniuk. Ha viszont várospolitikai ügyekben akarnak megszólalni, akkor – vélte – joggal használhatnák a városháza termeit. Hozzátette: az előző, fideszes városvezetés nem korlátozta az ellenzéki képviselők jogait, sőt volt egy úgynevezett képviselői iroda, ahol bárki intézhette az ügyeit, akár sajtótájékoztatót is tarthatott ott, ha akart, de ezt az intézményt a mostani városvezetés szintén megszüntette.

Mirkóczki Ádám erre lapunknak úgy reagált: ő nem tud arról, hogy korában a képviselőknek lett volna irodájuk ilyen célra, s nála senki nem jelezte, hogy igény lenne ilyesmire.