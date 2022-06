Czene Gábor;

Iványi Gábor;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Magyar Nemzet;lejárató kampány;

2022-06-16 06:30:00

Tavalyi adatokkal próbálta rossz hírbe hozni a Magyar Nemzet Iványi Gábor egyházát, a lelkész alattomos lejárató kampányról beszél

A kormánypárti lapnak kilenc hónapra volt szüksége a felfedezéshez.

Tavaly ősszel nyilvánosságra hozott adatokat újdonságként tálalva próbálta rossz hírbe hozni Iványi Gábor egyházát a kormánypárti Magyar Nemzet.

Kilenc hónap telt el 2021. szeptember közepe óta, mikor is a NAV közzétette, hogy abban az évben hány egyszázalékos felajánlással és mennyi pénzzel támogatták az adófizetők az egyházakat, vallási közösségeket. A Magyar Nemzetnek a jelek szerint kilenc hónapra volt szüksége ahhoz, hogy felfedezze: az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség csaknem 40 ezer adófizetőtől) több mint 315 millió forintot kapott, ezzel pedig a Hit Gyülekezetét is megelőzve ötödik lett az egyházak rangsorában.

A kormánypárti napilap minderről 2022. június 13-án, hétfőn számolt be az adóhatóság 2021 szeptemberében publikált kimutatása nyomán. A Magyar Nemzet online oldalán „Adófelajánlásokra hajt Iványi hálózata” címmel olvasható cikk igyekezett olyan látszatot kelteni: Iványi Gáborék azért „csaptak óriási purparlét a nyilvánosságban”, hogy minél több adófelajánlást „kalapozzanak össze”.

Lapunk is rendszeresen foglalkozott azzal, hogy a kormány jogsértő módon megvonta az egyházi státuszt – így az egyházaknak alanyi jogon járó támogatásokat is – a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségtől. A megvont források miatt Iványi Gábor közössége súlyos anyagi helyzetbe került, tartozásokat halmozott fel. Éveken keresztül még az egyszázalékos adófelajánlásokhoz sem juthatott hozzá. A lelkész tavaly év elején jelentette be, hogy a NAV váratlanul arról értesítette a testvérközösséget: visszaadja a technikai számot, az egyház számára újra felajánlható lesz az egy százalék.

Az eredmény eddig is ismert volt, arról lapunk is többször írt. Tavaly decemberben készített interjúnkban például megkérdeztük Iványi Gábort, minek tulajdonítja a meglepően sok, közel 40 ezer felajánlást. A lelkész válasza szerint az „egyház is a tetteiben él. Ahogyan Jézus mondja, gyümölcséről ismerszik meg a fa. Jó fa nem terem rossz gyümölcsöt”. Az emberek – tette hozzá –, ha gondolnak egyáltalán valamit az egyházról, ilyesmit várnak: „szolidáris közösséget, amely felszólal, amikor a hajléktalanokat vagy a menekülteket bántják, nem akarja, hogy kipellengérezzék a melegeket, nem törődik bele, hogy hátrányos helyzetben maradjanak a romák, a szegény környezetből érkezők”.

Az interjúban rákérdeztünk arra is, hogy az adófelajánlásokból összegyűlt mintegy 315 millió forint mennyiben csökkenti a pénzügyi nehézségeket. Iványi Gábor elmondta, hogy anyagi gondjainkat minden fillér enyhíti, de alapvető elmozdulást az egyszázalékos bevétel sem eredményez. A költségvetésüket nem nyereséggel tervezik, azzal számolnak csupán, hogy képesek legyenek működtetni a szegényeket, rászorulókat segítő intézményeiket: „A magyar állam ebből vesz el évente mintegy 2 milliárd forintot. Sok pályázatból eleve kizárnak bennünket, el se tudunk indulni.”

Az egyházuk működtetésére – hangsúlyozta – nem kérnek támogatást, csak és kizárólag az államtól átvett oktatási, szociális feladatok ellátására.

A Magyar Nemzet azt is szóvá tette, hogy az egyházon kívül kilenc, Iványi Gáborékhoz köthető egyesület és alapítvány gyűjt adófelajánlásokat. Az Oltalom Karitatív Alapítvány – ahogyan a lap fogalmaz – a „nagy médiafigyelmet kapó cirkuszolást követően háromszor annyi egyszázalékos felajánlást gyűjtött össze, mint az előző évben”. Ez lenne az a bizonyos „hálózat”, amely az „adófelajánlásokra hajt”.