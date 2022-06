P. L.;

2022-06-16 11:57:00

Újrakezdik Simonka György büntetőperét

A tárgyalást vezető bíró személye változott.

Több mint két és fél év és közel 25 tárgyalási nap után újrakezdik a bűnszervezetben különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással vádolt fideszes Simonka György volt országgyűlési képviselő büntetőperét a Fővárosi Törvényszéken - értesült a Magyar Narancs.

Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője megerősítette a lap értesülését. A per újrakezdésének okaként azt jelölte meg, hogy a tárgyalást eddig vezető bíró, Metzing Márton a Kúria büntetőbírájaként folytatja, így új bírót jelöltek ki a tanács élére, akinek azonban még el kell mélyednie az ügy részleteiben. Az új tárgyalási napot - amely egyben a per újrakezdése is lesz - így október közepére írták ki. „Nem szerencsés, végképp nem optimális, de szakmailag és szervezetileg elkerülhetetlen ez a lépés, hiszen kollégánk távozott a Fővárosi Törvényszéktől” - indokolt a sajtószóvivő. Hozzátette, a büntetőeljárásól szóló törvény ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az új eljárásban a tanács rövidebben és a lényeget érintően olvassa fel és tekintse át az eddig a büntetőperben keletkezett anyagot, így nem kell mindent felolvasni, ami az elmúlt közel 25 tárgyalási napon elhangzott. Szabó József Tamás közölte, arra is lehetőség lesz, hogy kezdeményezésre a per során eddig meghallgatottak közül egyeseket vagy néhányakat újra meghallgasson a bíróság.

Simonka György és 32 vádlott-társának pere egyébként eddig is meglehetősen lassan haladt, 2019 augusztusában emeltek vádat az ügyben, majd 2020 januárjában kezdődött a per a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyben érintett ügyvédek egyike azt hangsúlyozta, hogy az eltelt időt a bíróság amúgy minden esetben fokozott enyhítő körülményként értékeli. A per ráadásul egy érdekes ponton szakadt félbe, ugyanis a két koronatanú, Kovács Zoltán és Juhász Gábor meghallgatására került volna sor, a vád nem kis mértékben az ő korábbi vallomásaikra épül. Simonka György és védői korábban azt állították, hogy a két tanúnak szintúgy a vádlottak padján volna a helye, ahogy a fideszes volt parlamenti politikusnak és társainak.

