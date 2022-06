nepszava.hu;

Budapesti Közművek;könyvespolc;

2022-06-17 17:29:00

Új lehetőség nyílt a fővárosban, hogy a megunt könyvek ne a kukában végezzék

A Budapesti Közművek kísérleti jelleggel könyvespolcokat állított fel a főváros több nyilvános pontján.

Az elmúlt hetekben Budapest több nyilvános pontján is könyvespolcok jelentek meg. A főváros közműcége, a Budapesti Közművek (BKM) rukkolt elő ezzel a rendhagyó megoldással.

A kísérleti jelleggel felállított könyvespolcok célja,

A BKM Ecseri úti és a BKK Széll Kálmán téri, valamint a Fővárosi Önkormányzat ügyfélszolgálatán is kihelyeztek könyvespolcokat, ahogy a Fővárosi Állatkertben is, de már a XV. és XVIII. kerületi Szemléletformáló és Újrahasználati Központokban is találkozhatnak velük.

A fővárosiak nem csak a helyszíneken eltöltött várakozás alatt üthetik el üres perceiket, óráikat olvasással, de a polcokról leemelt köteteket ingyen haza is vihetik. S ha úgy találják, hozhatnak otthonról másikat helyettük, kidobásra nem méltó, jobb sorsra érdemes darabokat. Az első tapasztalatok szerint az ügyfélszolgálatok könyvespolcain elsősorban a szórakoztató, míg az állatkertben inkább az ifjúsági irodalom és a kötelező olvasmányok találtak leggyorsabban új gazdára.

A most felállított könyvespolcokon üzenet is olvasható arról, hogy a köteteken kívül milyen fölöslegessé váló, de mások számára még használható, értékes tárgyakat, eszközöket fogadnak be különböző helyszíneken. Az új tulajdonosok pedig szimbolikus áron, gyakran csak száz forintért tehetnek szert babafelszerelésre, játékra, sporteszközre, de akár bútorra is.

A társaság a hálózat bővítésén dolgozik, a budapestiek hamarosan újabb helyszíneken találkozhatnak a könyveket „életben tartó” BKM könyvespolcokkal.