2022-06-17 20:12:00

Boris Johnson váratlanul ismét Kijevbe látogatott

Indoklás nélkül lemondta pártjának egy fórumát, s inkább az ukrán fővárosba vette az irányt.

Váratlanul Kijevbe érkezett pénteken Boris Johnson brit miniszterelnök, aki nagyszabású katonai kiképzési programot ajánlott fel az ukrán hadseregnek. Johnson az Ukrajna ellen indított orosz háború kezdete óta másodszor látogatott az ukrán fővárosba; legutóbb áprilisban találkozott Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A brit miniszterelnök eredetileg a kormányzó Konzervatív Párt politikai fórumán vett volna részt az angliai Doncaster városában péntek délután, ám ezt a programját indoklás nélkül lemondta. Nem sokkal ezután derült ki, hogy már Kijevben van, ahová valószínűleg még reggel elindult.

Kora este már videófelvételeket is közzétett a brit és az ukrán kormány a két vezető kijevi találkozójáról. Az egyik felvételen az látszik, amint Johnson és Zelenszkij Kijev központjában kiállított, kilőtt orosz harckocsikat tekint meg. A Downing Street ezzel egy időben ismertetett bejelentése szerint Boris Johnson kijevi látogatásán felajánlotta Zelenszkijnek, hogy az Egyesült Királyság 120 naponként tízezer ukrán katonának tart kiképzési programokat.

A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivőjének tájékoztatása szerint Johnson azt mondta az ukrán elnöknek, hogy ez a kiképzési program alapvető változást eredményezne a háborús erőviszonyokban, biztosítva, hogy az ukrán fegyveres erők szert tegyenek a győzelemhez szükséges ellenállóképességre a tartós békéért vívott küzdelmükben. Az Egyesült Királyság által irányított program során a Downing Street megfogalmazása szerint „a brit hadsereg csatákban is bizonyított szakértelmének” felhasználásával nyújtanának kiképzést és gyakorlati ismereteket az ukrán fegyveres erőknek. Johnson hivatalának szóvivője szerint ha Ukrajna elfogadja az ajánlatot, a kiképzési program végrehajtásába nemzetközi partnereket is meghívnának.

A Downing Street tájékoztatása szerint az Egyesült Királyság az Orbital nevű művelet keretében már 2015-től az Ukrajna ellen indított orosz háború kezdetéig is több mint 22 ezer ukrán katonának nyújtott kiképzést. A most felajánlott új program keretében az ukrán katonák külföldön vennének részt kiképzésben, de a londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője nem részletezte, hogy ennek helyszíne hol lenne. A tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában Boris Johnson ugyanakkor kiemelte, hogy a programba bevont ukrán katonák háromhetes kiképzési kurzuson vennének részt, csaták megnyeréséhez szükséges ismeretekre tennének szert, emellett alapszintű egészségügyi, kiberbiztonsági és robbanószerek hatástalanításhoz szükséges képzésben is részesülnének.

Az Egyesült Királyság régóta Ukrajna egyik legnagyobb nyugati fegyverellátója, és az átfogó orosz támadás február végi kezdete óta több száz hordozható légvédelmi rakétarendszert, több mint ötezer könnyű páncéltörő fegyvert, nagy hatótávolságú precíziós rakétafegyverzeti rendszereket, páncélozott járműveket, a hadszíntéri utánpótlás eljuttatására szolgáló, nagy teherbírású drónokat, több ezer éjjellátó berendezést, 155 milliméteres önjáró tüzérségi lövegeket és tüzérségi ütegek lokalizálására alkalmas radarrendszereket adott át az ukrán hadseregnek.

Zelenszkij úgy értékelte, hogy megbeszélésük a "lehető legtartalmasabb" volt. "Áttekintettük a kétoldalú kapcsolatok összes kulcsfontosságú kérdését, az európai és a világ általános helyzetképét. Elsősorban a két legfontosabbat: a védelem és a biztonság kérdését. Megbeszéltük az ország keleti frontvonalán és a déli régiókban kialakult jelenlegi helyzetet, az orosz agresszióval szembeni védekező képességeinket. Közös álláspontunk van arról, hogyan haladjunk a győzelem felé. Mert ez az az eredmény, amelyre Ukrajnának szüksége van: államunk győzelme" - hangoztatta az ukrán elnök.

Zelenszkij megköszönte a brit miniszterelnöknek, hogy megértéssel áll hozzá Ukrajna fegyverszükségleteihez. Elmondta: szót ejtettek arról, hogy Ukrajnának további nehézfegyverekre és légvédelmi rendszerekre van szüksége. Hozzátette, hogy ebben a kérdésben előrelépést értek el.

Johnson a sajtótájékoztatón kijelentette: teljesen megérti, hogy az ukrán nép miért nem hajlandó semmilyen kompromisszumra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. "Tisztelettel adózunk az ukrán fegyveres erők hősiessége és bátorsága előtt. Teljesen megértem, Volodimir, miért nem hajlandó Ön és a népe semmiféle kompromisszumra Putyinnal" - mondta.

Rámutatott ugyanakkor arra: "minden jel és bizonyíték arra utal", hogy az orosz csapatok is erős nyomás alatt vannak. "Ők is súlyos veszteségeket szenvednek, és egyszerűen kolosszális mértékben pazarolják a fegyvereiket. Ukrajna 114 napja tartó, folyamatos támadása alatt még mindig nem érték el az első hétre kitűzött célokat" - fejtette ki a brit kormányfő.