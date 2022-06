P. L.;

2022-06-17

Soroksár megvétózná az ötös metrót, ha a HÉV-et nem viszik be a föld alá

A tervezett sűrűbb menetrend szerintük komoly gondot jelentene, mivel a felszínen közlekedő HÉV kettévágja a kerületet.

Vétóval fenyegeti a ráckevei hév felújítási tervét Soroksár, amennyiben nem viszik le a nyomvonalat a föld alá - derül ki abból az előterjesztésből, amit Bese Ferenc, a kerület polgármestere és Soroksár főépítésze írt. A Telex által szemlézett dokumentum szerint bár szükség van a felújításra, szerintük az csak akkor szolgálná a soroksáriak érdekét, ha ezen túl a föld alá vinnék be a vonalat.

A ráckevei hév felújítása az ötös metró projekt részeként van tervben, amely a város alatt összekötni a szentendrei HÉV-et a csepeli és a ráckevei HÉV vonalával. Ennek lenne az első szakasza a két déli HÉV felújítása és bevezetése a Kálvin térre, így közvetlenül át lehetne szállni az M3-as és az M4-es metróra. A HÉV-ek felújítása mindezek mellett azért is lenne szükséges, mert úgy gyorsabbá válhatna, ami a kihasználtságát is növelné, egyben gyakrabban is közlekedne. Egy szerelvény alapból fél óránként indul, csúcsidőben a tervek szerint ennél sűrűbb lesz a menetrend.

Soroksár polgármestere az előterjesztésében azt kifogásolja, hogy a felszínen vitt HÉV kettévágja a kerületet, így ha gyakrabban fognak járni a felszíni közlekedésű szerelvények, az rontaná a kerületen belüli közlekedést. Az állásfoglalás szerint a terepszint alá helyezés nélkül élhetetlenné válik a kerület központi területe, így csak olyan felújítást támogatnának, ami pozitív irányban változtat ezen.

„Az engedélyezési tervi szinten kidolgozott állapot megítélésünk szerint rosszabb helyzetet eredményezne még a mostaninál is, ezért nem javasoljuk a bemutatott tervek alapján a HÉV korszerűsítését” - olvasható az előterjesztésben.