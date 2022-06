Zelenszkij könnyei néven dobtak piacra vodkát Oroszországban

nepszava.hu;

Oroszország;vodka;Volodimir Zelenszkij;

2022-06-20 08:08:00

Az üvegen látható arc alapján finoman szólva is nehezen lehet felismerni az ukrán elnököt.

Zelenszkij könnyei néven új vodka jelent meg Oroszországban.

A termékről a Wall Street Journal moszkvai tudósítója tett ki Twitter-oldalára egy rövid videót. Matthew Luxmooore megjegyzi, hogy a boltokban egyébként kapható Putyinka, Medvegyevka és Jelcinka névvel illetett vodka is.

Véleményünk szerint ha nem lenne rajta, hogy kit ábrázol az üvegre tett rajz, akkor aligha ismernénk rá az ukrán elnökre.

Russian vodka brands include Putinka, Medvedevka and Yeltsinka. Now “Zelensky’s Tears” is apparently on sale at Moscow’s supermarkets. pic.twitter.com/zqybhDsFDd