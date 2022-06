nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;kazettás bomba;

2022-06-20 11:37:00

Válogatás nélkül, tiltott fegyverek garmadájával lőtték az oroszok Ukrajnát

Lakott területen vetettek be kazettás lőszereket, amelyekkel csak Harkivban több száz embert ölhettek meg.

Egy megdöbbentően barbár és régimódi háborús stratégia bontakozik ki orosz részről, mivel olyan rakétákkal és lőszerekkel bombáztak ukrán városokat, amelyek közül sok régimódi darab és többségében tiltják a nemzetközi szerződések - írja a New York Times elemzése.

Arra jutottak, a támadások során széles körben alkalmaztak olyan fegyvereket, melyek válogatás nélkül végeztek a civilekkel.

Több mint ezer képet vizsgáltak meg, melyből 450 esetben konkrétan bebizonyítható, milyen fegyvereket vetettek be, s összesen 2 ezer olyan lőszert azonosítottak, melyek túlnyomó többsége nem precíziós, vagyis nem irányzott volt. A lap által összegyűjtött bizonyítékok azt mutatják, nem alkalomszerűen alkalmazták őket be az oroszok, valójában az ország háborús stratégiájának gerincét képezte már az invázió kezdete óta. 210 olyan fegyvert azonosítottak, melyek túlnyomó többsége kazettás lőszer volt, ami a nemzetközi szerződések értelmében tiltottak. Megjegyzik, ezek alulbecsült adatok, a valós számok ennél jóval magasabbak lehetnek. A lőszerek egy részét az ukrán erők vethették be önvédelmi célból, de a bizonyítékok arra utalnak, hogy az oroszok nagyobb számban alkalmazhatták ezeket.