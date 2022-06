nepszava.hu;

2022-06-20 21:35:00

A Gazprom egy hétre leállítja a gázszállítást a Török Áramlaton keresztül

Tavaly szeptember óta Magyarországra is ebből az irányból érkezik az orosz gázimport jelentős része.

Leállítja a gázszállításokat június 21. és 28. között a Gazprom a Török Áramlaton keresztül tervezett karbantartási munkálatok miatt – derül ki az orosz energiaóriás Telegram-bejegyzéséből.

A Gazprom szerint a gázszállítás felfüggesztéséről minden érdekelt féllel előzetesen egyeztettek.

Mint azt a G7 írja, a Török Áramlat az orosz gáz egyik legfontosabb szállítási útvonala Európa irányába. A vezeték kapacitása évi 31,5 milliárd köbméter, amelynek fele Törökországhoz fut be, a másik fele viszont a balkáni és kelet-európai régiót látja el. Tavaly szeptember óta Magyarországra is ebből az irányból érkezik az orosz gázimport jelentős része, miután a két ország megállapodása értelmében ezzel az útvonallal váltották ki a korábbi ukrán tranzit nagy részét, ami el is mérgesítette az ukrán-magyar viszonyt.

Mint írják, a háború kirobbanása óta a Magyarországra érkező gáz több mint harmada Szerbia felől jött. Ez az a mennyiség, amely a Török Áramlat karbantartásával most egy hétre kiesik, hiszen a Fekete-tenger alatt futó vezetéken szállított gáz végső soron Kiskundorozsmánál lépte át a szerb-magyar határt.

A portál szerint a déli irányú behozatalt elviekben az ukrajnai, szlovákiai, romániai és horvátországi import ki tudja váltani igény esetén, és akkor, ha a piacon van elég elérhető gáz.

Megjegyzik egyúttal, hogy az újabb importkorlátozás a teljes európai piacnak is betesz, mivel a Török Áramlat európai szinten is fontos útvonal, a teljes európai behozatal nagyjából nyolcada jöhet ebből az irányból. Ennek kiesése önmagában is jelentős, ám a Gazprom bejelentése alig pár nappal azt követően érkezett, hogy az Európába szállított orosz gáz mennyisége bezuhant az ennél is nagyobb forgalmat bonyolító Északi Áramlaton. A Gazprom itt is hasonló érveléssel állt elő, azzal a különbséggel, hogy itt a németeket hibáztatták a történtekért. Szerintük a forgalom csökkentésére azért volt szükség, mert a német Siemens által végzett karbantartási munkák csúsznak, a németek szerint azonban ez nem igaz.