Varga Dóra;

hitel;moratórium;hosszabbítás;futamidő meghosszabbítás;felár;

2022-06-22 11:07:00

Nagyon drága lesz a törlesztés halogatása, egy 10 milliós lakáshitel után csaknem 12 millióra nőhet a visszafizetendő összeg

Az eredeti hitel ötödét is kiteheti a moratórium végszámlája, ha az adós a kezdetektől a legvégsőkig kihasználja az immár majdnem 3 évre elnyújtott fizetési haladékot.

Újabb haladékot adott a kormány annak a több, mint 200 ezer adósnak, akik jelenleg is kihasználják a koronavírus-járvány hazai megjelenésekor, 2020 márciusában bevezetett hiteltörlesztési moratóriumot. Ha július 31-ig jelzik bankjuknál ezen igényüket, az idei év végéig továbbra sem kell fizetniük kölcsönük részleteit.

Ehhez a minta már megjelent a Magyar Közlönyben, ám azt nem tartalmazza, mivel is jár a hosszabbítás: A hitelt végül sokkal hosszabb futamidő alatt fogják visszafizetni, a végösszeg pedig jóval magasabb lesz. Egy 10 millió forintos lakáshitel emiatt 5 évvel hosszabbra nyúlhat, a végszámla pedig csaknem 2 millió forinttal megugorhat. Ennek oka, hogy a moratórium után a havi törlesztőrészletek nem emelkedhetnek (amennyiben nem változó kamatozású hitelről van szó), ez pedig csak úgy lehetséges, ha megnyújtják a futamidőt. Így viszont a kamatok is hosszabb ideig ketyegnek majd.

A money.hu példaszámítása szerint egy 2017. januárjában - az akkori 5,66 százalékos piaci átlagkamaton – felvett, 15 éves futamidejű, 10 millió forintos lakáshitelnél a moratórium már tavaly októberben lezárult, 18 hónapig tartó általános szakasza is 34 hónappal nyújtotta el a futamidőt. Aki akkor lépett ki, annak 2031 decembere helyett 2034 októberéig kell törlesztenie a havi 82 560 forintos részleteket. A hitelért eredetileg visszafizetendő 14,86 millió forintos végösszeg pedig 1,1 millió forinttal 15,95 millió forintra nőtt.

November 1-től az általános moratóriumot felváltotta „rászorultsági alapon” járó moratórium, ekkortól a nyugdíjasok, a gyermeket várók és nevelők, a közmunkások, álláskeresők, illetve azok élhettek a lehetőséggel, akiknek a Covid-19 miatt csökkent a jövedelme. Ez a – eredetileg az idén június 30-ig tervezett - hosszabbítás már nem járt automatikusan, a mostanihoz hasonlóan igényelni kellett, így a moratóriumosok több mint egymilliós tábora 220 ezerre csökkent. Az MNB adatai szerint februárban a lakossági hitelállomány 5 százaléka, összességében 460 milliárd forintnyi kölcsön volt moratóriumban: ennek fele lakáshitel, negyede személyi kölcsön, 18 százaléka pedig szabad felhasználású jelzáloghitel. A még mindig nem törlesztett hitelek nagyobb összegűek, hosszabb a hátralévő futamidejűek és magasabb törlesztőrészletük is, mint a nem moratóriumos kölcsönöké. A moratóriumos lakáshitelek fennálló átlagos tőketartozása 8,1 millió forint, a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél 5,9 millió, a személyi hiteleknél pedig még 1,9 millió forintot kell visszafizetniük az adósoknak. A hátralévő eredeti futamidő 14, 11, illetve 4,5 év.

Pedig a jegybank korábbi számításai szerint a lakáshitelek több mint felénél már a június végéig adott haladékkal is az eredeti összeghez képest 10 százalékkal többet kell majd visszafizetniük azoknak az adósoknak, akik a kezdetektől az idén júniusig kihasználták a moratóriumot. A személyi hiteleknél még nagyobb a felár: ezen kölcsönök több, mint felénél 40 százaléknál is nagyobb mértékben ugrik meg a teljes visszafizetendő összeg a 27 hónapos moratórium teljes igénybevétele esetén.

A money.hu számításai szerint a fenti példában szereplő 10 milliós lakáshitel után a június végén lejáró moratóriummal 15 százalékos felárat fizetnek az adósok. A rászorultsági alapon mért, novembertől júniusig tartó fizetésmentesség újabb 14 hónappal nyújtja el a hitel futamidejét; az adós 2036 januárjában utalja majd az utolsó törlesztőrészletet. A teljes törlesztési idő így 4 évvel nő meg, a végösszeg pedig közel félmillió forinttal nagyobb mértékben növekszik, mint azoknál, akik legkésőbb tavaly novemberben visszatértek a hitelek rendes törlesztéséhez. Az adós végül összességében már 16,39 millió forintot fizet vissza a 10 milliós hitelért, a moratórium ára tehát esetében 1,526 millió forint.

A kormány által most felkínált újabb 6 hónapos haladék már azt jelenti, hogy a moratóriumot végig kihasználó adósok 33 hónapon keresztül, azaz közel 3 évig nem fizetnek bankjuknak. A példában szereplő 10 milliós lakáshitelnél ez azt eredményezné, hogy az adós az utolsó törlesztőrészletét az eredeti időpontnál majdnem 5 évvel később, 2036 novemberében fizeti majd (ha csak nem hosszabbít majd sokadszorra is a kormány). A moratórium teljes költsége 1,85 millió forintra ugrik, a teljes visszafizetendő összeg már meghaladja a 16,7 millió forintot. Azzal, hogy 6 hónappal eltolja a törlesztést, az ügyfél 495 ezer forintot ugyan nem fizet meg az idei évben, ám ezért a most ideiglenesen megspórolt összeg kétharmadát kitevő, 328 ezer forintos többletköltséggel számolhat – hívta fel a figyelmet a money.hu.