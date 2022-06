Á. Z.;

Digi Sport;megszűnés;televízió;

2022-06-24 09:10:00

Itt a vége, megszűnik a Digi Sport

A román médiaóriás, az RCS&RDS nemrég adta el a teljes magyar DIGI cégcsoportot a Mészáros Lőrinc egykori jobbkeze, Jászai Gellért vezette 4iG Nyrt.-nek.

Tizenhárom év után 2022. július 1-től megszűnik a Digi Sport televízió adása, nem lesz tartalomszolgáltatás a Digi Sport 1, a Digi Sport 2 és a Digi Sport 3 csatornán sem – írja a Csak Foci portál.

Arról, hogy a Digi Sportnak vége, már 2021-ben röppentek fel hírek. Bár a televízió korábban több nagy futballbajnokság, a francia Ligue I, az angol Premier League és az olasz Serie A, illetve a a Bajnokok Ligája mérkőzéseit is adta, ebből tavalyra a Ligue I és a Premier League közvetítési jogainak egy része maradt nála. A megszűnés gyanúját erősítette az is, hogy 2021 nyarán távozott a Digi Sport arca, Monoki Lehel de a két szakértő, Bánki József és Sallói István is.

