nepszava.hu;

Fiala János;168 óra;

2022-06-24 09:16:00

Távozik Fiala János a 168 Órától

Mondhatni koronaékszerét veszíti el a korábban újrahangolt hetilap.

„Elhagyom a 168 Órát, újabb kalandba bocsátkozom szeptembertől” - jelentette ki saját reggeli műsorában Fiala János.

Mint a Média1 írja, a műsorvezető azt is elmondta, hogy maga kezdeményezte a távozását a 168 Óra vezetőségénél. Ennek okaként azt mondta, a jelen feltételek mentén nem kívánta már folytatni a műsort. Elmondása szerint saját platformjára költözik, mivel tervei szerint szeptember 12-én a keljfeljancsi.hu internetes oldalon keresztül, önállósodva, egy ismerősével összefogva készíti majd el a KeljFelJancsi! című műsorát.

Ehhez most, ahogy a 168 Óránál utoljára jelentkező műsorában közzétette, támogatókat keres. Minden támogatásra szükség van, bármilyen támogatást elfogadunk, mert a műsorkészítés pénzen alapul – mondta. Fiala János arról is beszélt, mindenki azt mondta neki a környezetében, hogy legyen felszabadult, ő azonban minden változásban először a nehézségeket látja meg, függetlenül attól, hogy ő mondta ki előző nap, hogy búcsúzzanak el egymástól, illetve azt, hogy „a jelen feltételek mellett köszönöm szépen, én akkor kiszállok.” Szavaiból az is kiderült, hogy a majd csak ősztől visszatérő műsora sok szempontból más lesz, mint ami mostanáig volt, ugyanis változik némiképp a formátum. Hozzátette,

Az újságíró 2020 decemberében jelentette be, hogy az ATV Csoport és a Spirit FM-től történő néhány nappal korábbi távozása után a 168 Órához igazol, és ott készít majd streaminggel élő műsort. Nem sokra rá Milkovics Pál, a Michaeli, Schwartz & Brit Media Zrt. vezérigazgatója több más ismert műsorkészítőt, köztük Szilágyi Jánost, Gundel Takács Gábort és Csernus Imrét is leigazolta műsorkészítőnek, sőt, a Média1 úgy tudja, a Klubrádió néhány munkatársával is tárgyalásokat folytattak arról, hogy menjenek át hozzá jobb anyagi feltételek mentén, mint amit a Klubrádió biztosít számukra. Azonban mostanra szinte teljesen leépült már a 168 Óra és a mögötte lévő médiacsoport ezen online streaming részlege. A távozások M. Kiss Csaba, a Fiala János előtt nem sokkal felvett audiovizuális fejlesztésekért felelős producer 2021 decemberi, a kiadó által kezdeményezett távozásával indultak el.