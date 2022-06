MTI-Népszava;

időközi önkormányzati választás;szavazatok;eredmények;

2022-06-26 23:15:00

Itt vannak az időközi önkormányzati választások eredményei

A kisebb településeken túlnyomórészt független jelöltek nyertek, ami viszont a pártpolitikusokat illeti, a mai sem az ellenzéki összefogás napja volt.

Amint arról reggel lapunk is beszámolt, rekordszámú, több mint ötven településen rendeztek ma időközi önkormányzati választást. Azokat az időközi voksolásokat tartották most meg, amelyeket a koronavírus-járvány miatt 2020. november 4-én hatályba lépett veszélyhelyzet idején nem tudtak lebonyolítani.

Budapesten polgármestert nem, csak önkormányzati képviselőket választottak, három kormánypárti és egy ellenzéki képviselő nyert vasárnap a budapesti kerületi időközi önkormányzati választásokon. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint az V. kerületben Nagy Gergő, a Fidesz-KDNP jelöltje nyert a szavazatok több mint 70 százalékával. A második helyen a Momentum, a DK, az LMP és az MSZP közös jelöltje, Fábián Benjámin végzett több mint 27 százalékkal. A függetlenként induló Schmuck Andor kevesebb mint 2 százalékot ért el, míg Burián-Kozma Dávid, a Munkáspárt-ISZOMM jelöltje mindössze két szavazattal 1 százalékot sem ért el.

A VII. kerületben ugyancsak kormánypárti jelölt nyert. Ripka András, a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok több mint 45 százalékát szerezte meg. Jenei Kevin Martin, aki a DK, a Jobbik, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd támogatásával indult, valamivel több mint 28 százalékot kapott. Terdik Roland, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) jelöltje több mint 13 százalékos eredményt ért el. Sima Ákos József, az Élhető Erzsébetváros Egyesület jelöltje több mint 8, míg Olajos János a Megoldás Mozgalom (MEMO) támogatásával csaknem 4 százalékot ért el. Gál Péter, a Munkáspárt-ISZOMM támogatottja 3 szavazatot szerzett, ezzel félszázalékos eredményt sem ért el.

A VIII. kerületben Gondos Judit, a Fidesz-KDNP jelöltje a szavazatok több mint 63 százalékával nyert. Pityó László, aki a DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP és az LMP támogatásával indult, több mint 35 százalékos eredményt ért el. Simon György, a Munkáspárt-ISZOMM jelöltje 9 szavazattal alig több mint 1 százalékot szerzett.

A főváros IV. kerületében Vasvári László, a DK, az LMP, a Momentum, a Jobbik, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje szerzett képviselői mandátumot, miután a szavazatok több mint 47 százalékát kapta. Néhány százalékkal lemaradva, több mint 40 százalékos eredménnyel Drabant Fruzsina, a Fidesz és az Újpestért Egyesület jelöltje végzett a második helyen. Mester János a Mi Hazánk támogatásával több mint 6, míg az MKKP jelöltje, Magyar Péter mintegy 4 százalékot szerzett. A független Jánvári-Halmai Józsefre 13 szavazat érkezett, ezzel alig több mint 1 százalékos eredményt ért el.

A Nógrád megyei Alsópetényben a független Avar Ákost választották polgármesterré. A helyi választási iroda az MTI-vel azt közölte, a három független polgármesterjelölt közül Avar Ákos 160, Kucsera Balázs 37, Radványi Gábor 17 szavazatot kapott. A választásra 500-an voltak jogosultak, érvénytelenül senki nem szavazott.

A Győr-Moson-Sopron megyei Fertőhomok polgármestere a szintén független Radovits Tibor lett. Radovits Tibor 145, Horváth Lajos 87, Vincze Péter pedig 30 szavazatot kapott. Valamennyien független jelöltként indultak a választáson. Reggel hat és este hét óra között egy szavazókörben a választásra jogosult 786 helybéli közül 262-en voksoltak a Fertő-parti településen. Érvénytelen szavazat nem volt és rendkívüli esemény sem történt.

Baranya megye három településén tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap. Cúnban a Fidesz-KDNP jelöltje, Döme Szilárd, Mekényesen a független László-Legedi Jánosné, míg Siklósnagyfaluban a szintén független Petrovics Tibor lett a polgármester.

A Kelet-Ormánságban, a horvát határszélen fekvő Cúnban a polgármester- és képviselőjelöltekre a névjegyzékben szereplő 167 választópolgár szavazhatott a település egyetlen szavazókörében. A polgármester személyére a 122 megjelent választó közül 121-en adtak le érvényes voksot. Közülük 67-en Döme Szilárdra, a Fidesz-KDNP jelöltjére szavaztak, ezzel ő lett a település vezetője. A három független aspiráns közül Ignáczné Balogh Tímea 11, Kovács Krisztofer 19, míg Vas Sándor 24 szavazatot kapott. A négy képviselői helyért tíz jelölt indult. Közülük Tallián Rita (Fidesz-KDNP) és három független jelölt - Döme Gyula, Döme Gyuláné és Kovács Krisztofer - nyert mandátumot. A Völgységben, a Baranya északi határán fekvő Mekényesen egyetlen szavazókörben a választásra jogosult 252 helyi lakos közül 28-an vettek részt a voksoláson, közülük 26-an adtak le érvényes szavazatot az egyetlen független jelöltre, László-Legedi Jánosnéra, így ő lett a település vezetője. A Harkány és Villány között fekvő Siklósnagyfaluban 320 helybéli szavazhatott, közülük 215-en adtak le érvényes voksot. A három független polgármester-jelölt közül Jovánovics Tibor 9, Kopnyik József 29, míg Petrovics Tibor 177 szavazatot szerzett, így utóbbi lett a falu új vezetője.

Független polgármestereket választottak három Somogy megyei településen is: Mezőcsokonyán Ballér Péter, Göllén Novák Márk, Balatonberényben pedig Druskoczi Tünde nyert a vasárnap tartott időközi voksoláson. A Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint a Kaposvárhoz közeli Mezőcsokonyán a győztes Ballér Péter 280, szintén független vetélytársa, Sudárné Balázs Katalin 120 érvényes szavazatot kapott. A korábbi településvezető halála miatt tartott polgármester-választáson a 938 szavazásra jogosult közül 406 járult az urna elé, 6 voks érvénytelen volt.

A somogyi megyeszékhely és Dombóvár között található Göllén szintén függetlenek versengtek a polgármesteri székért és a négy képviselő-testületi mandátumért azután, hogy a testület a feloszlásáról döntött. A településvezetői tisztségért indulók közül a nyertes Novák Márkra 340-en, ellenfelei közül Kutyik Mátyásra 81-en, Rada Tamásra 17-en szavaztak érvényesen. Gölle 734 választópolgára közül 440 élt a választójogával, a polgármester-jelöltekre leadott voksok közül 2 volt érvénytelen. Balatonberényben a polgármester-választás győztese, Druskoczi Tünde 279, ellenfele, Horváth László 230 érvényes szavazatot kapott. A Balaton délnyugati partján fekvő község 1118 választópolgára közül 517 járult az urna elé, hogy a helyi képviselő-testület korábbi, feloszlásról szóló döntése miatt megválassza a településvezetőt és a hat képviselőt. Minden jelölt független volt, a polgármester-jelöltekre leadott voksok közül 8 bizonyult érvénytelennek.

A Tolna megyei Nagyszokolyon Fejes Benjámin független jelölt nyert. A 870 lakosú településen hat független jelölt közül Fejes Benjámin 87, Mizerák Milán 86, Papp Szilvia 84, Kalányos Zsolt 38, Szücs János 32, Mosberger Istvánné 31 szavazatot kapott. A 681 szavazópolgár közül 361-en vettek részt a választáson, három szavazat érvénytelen volt. A választást azért írták ki, mert a település korábbi polgármesterét, Bors Bálintot 2021. júniusban költségvetési csalásért jogerősen börtönbüntetésre ítélték, így megbízatása méltatlanság miatt megszűnt.

Keszthely polgármestere az egyetlen jelöltként induló Manninger Jenő (Fidesz-KDNP), a térség korábbi fideszes országgyűlési képviselője lett. A 15 760 keszthelyi szavazópolgár közül 1696 vett részt a polgármester-választáson, közülük 1510-en adtak érvényes szavazatot az egyetlen jelöltre. A Balaton-parti városban egy új önkormányzati képviselőt is választottak, a 8. választókerületben élő 2119 választópolgár közül 351 ment el szavazni, 11-en azonban érvénytelenül voksoltak. A szavazók közül 258-an Bánhegyi Renáta (Fidesz-KDNP) mellett tették le a voksukat, Kovács Viktória (Demokratikus Koalíció) 82 szavazatot kapott.

Keszthely városán kívül Zala megyében hat faluban választottak vasárnap új polgármestert, ezek közül három településen képviselő-testületi tagokra is lehetett szavazni. Zalaköveskúton az egyetlenként indult Hollós Mónikát (független) választották meg. A kistelepülésen élő 36 szavazópolgár közül 24 voksolt érvényesen, ketten érvénytelen szavazólapot adtak le. Pusztaapátiban három független jelölt közül Némethné Varga Anita lett a polgármester. A település 24 választópolgára közül 23-an voksoltak, a nyertes jelölt 14 szavazatot kapott. Hottón négy független jelölt közül Bogárné Pusztai Magdolnára szavaztak a legtöbben. A névjegyzékben szereplő 293 választópolgár közül 142 adott le voksot, hárman azonban érvénytelenül szavaztak. Ramocsán két független jelölt közül Pahocsa Balázs nyerte el a polgármesteri címet, a vele együtt négy induló közül a kétfős képviselő-testület tagjait is megválasztották vasárnap. A településen 23-an szerepeltek a választói névjegyzékben, közülük 22-en részt is vettek a szavazáson. Nemesnépen a két független polgármester-jelölt közül a települést eddig is vezető Nagy István nyerte el újra a tisztséget, mindössze egyetlen szavazatelőnnyel. A település 118 választópolgára közül 91 voksolt, két ember szavazólapját azonban érvénytelennek találták. Ezen túlmenően a négyfős képviselő-testület új tagjait is megválasztották, tíz jelöltre szavazhattak a helyben élők. Fűzvölgyön a tisztségért indult öt független jelölt közül Szabó István nyerte el a mandátumot. A képviselők száma a testület működéséhez szükséges létszám alá csökkent, ezért három önkormányzati képviselőt is választottak hat jelölt közül. A voksoláson a 108 szavazópolgárból 82 vett részt, egyikük azonban érvénytelen szavazólapot adott le.

Fejér megyében két településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap: Perkátán a névjegyzékben szereplő 3220-ból megjelent 719 választó két független jelölt közül 597 vokssal a független Oláh Istvánt választotta meg polgármesternek. Gyúrón polgármestert és hattagú képviselő-testületet is választottak, mert a grémium korábban a feloszlásáról döntött. A választásra jogosult 1068 helybéli közül megjelent 392 választó az egyedüliként induló Horváth Gyulát (Fidesz-KDNP) 363 vokssal szavazta meg polgármesternek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében öt településen választottak polgármestert - írja az MTI. Nyírkércsen Rostás János Tibor (Fidesz-KDNP) volt az egyetlen jelölt a posztra, a 220 leadott voksból 193 érvényes szavazatot kapott. Anarcson 844-en éltek választójogukkal, a független jelöltek közül Kertész Zoltán 566, Pintér László 249, Nagyné Bacskai Anasztázia 27 szavazatot kapott. Papon 901 választó jelent meg az urnáknál, a két független jelölt közül Kántor Tamás 439, míg Maximovits György 453 érvényes szavazatot kapott, így utóbbi lett a polgármester. Darnón a megjelent 76 választóból 67-en a független Bíró Miklósra voksoltak, kihívója, a szintén független Balogh István nyolc szavazatot kapott, egy voks pedig érvénytelen volt. Nyírpilisen 443 választó szavazott, a három független jelölt közül Buzás Jánosné 210, Lakatos Bertalan 192, míg Csiki László 41 szavazatot szerzett.

Vas megyében négy településen választottak polgármestert. Bozsokon megválasztották az egyetlen indulót, Banga Anikó független jelöltet. A szavazásra jogosult 310 helyi lakos közül 95-en vettek részt a voksoláson, valamennyien érvényes szavazatot adtak le a jelöltre. Kemeneskápolnán szintén egy jelölt indult a polgármesteri tisztségért, a független Csekéné Hóbor Kornélia Ilona, akit 37 szavazattal választottak meg. 43-an vettek részt a voksoláson, hat szavazat volt érvénytelen. Porpácon a független Schimmerné Schweiger Katalint választották meg polgármesternek négy független jelölt közül, 37 szavazattal. A választásra jogosult 127 helybéli közül 92-en adták le szavazatukat, 2 szavazat volt érvénytelen. Telekesen Kálmán Istvánt választották meg, négy független jelölt közül, 116 szavazattal. A választásra jogosult 398 lakos közül 246-en adták le a szavazatukat, egyetlen érvénytelen szavazatot találtak a szavazóurnában.

Hat Veszprém megyei településen polgármestert, ezek közül négyben képviselő-testületi tagokat is választottak vasárnap. Balatonalmádiban a korábbi független városvezető, Kepli Lajos lemondása miatt tartottak időközi polgármester-választást. A Balaton-parti város nyolc szavazókörében névjegyzékbe vett 8269 választóból a Nemzeti Választási Iroda honlapjának tájékoztatása szerint 2388-an vettek részt a voksoláson, és 1501 szavazattal Fabó Pétert (Fidesz-KDNP) választották polgármesterré. Mögötte Bercsényi László (független, 570 szavazat), Csontos Dávid Péter (független, 150 szavazat), Kutassy József (független, 118 szavazat) és Hegyi Ilona Rózsa (független, 30 szavazat) végzett.

Dörgicsén a névjegyzékbe vett 245 választóból 147-en mentek el szavazni, és a négy független polgármesterjelölt közül Pflanzner Sándor kapta a legtöbb, 67 voksot. Litéren a névjegyzékbe vett 1784 választóból 957-en vettek részt. A polgármester három független jelölt közül Osváth Örs lett 423 szavazattal. Magyarpolányban a névjegyzékbe vett 1138-ból megjelent 733 szavazó a község polgármesterére és a hattagú képviselő-testület tagjaira. A polgármester két független jelölt közül Grőber József lett 441 szavazattal. Balatonedericsen a névjegyzékben szereplő 894-ből megjelent 541 szavazó a két független jelölt közül Németh Lászlót választotta meg polgármesternek 383 vokssal. Lovason a névjegyzékbe vett 436 szavazó közül 124-en jelentek meg. A község polgármesterének megválasztották az egyedüli jelöltként indult Fazekas Gábor Zoltánt (117 szavazat), valamint a négy képviselői helyért indult négy független jelölt mindegyikének bizalmat szavaztak.

Bács-Kiskun megye négy településén tartottak időközi önkormányzati választást, Kunbaracson, Dunaszentbenedeken, Szalkszentmártonon és Izsákon. A megye északi határán fekvő Kunbaracs polgármesterének két független jelölt közül Hegedűs Lászlónét választották meg. A választásra jogosultak 63 százaléka, vagyis 346-an jelentek meg és adtak le érvényes szavazatot, érvénytelen egy volt. Hegedűs Lászlóné korábbi alpolgármester 213, míg Farkas József képviselő 132 szavazatot szerzett. A Kalocsa és Paks között fekvő, nem egészen ezres lélekszámú Dunaszentbenedeken Vargyas Lászlót - a korábbi polgármester fiát - választották meg településvezetőnek a kilenc független jelölt közül. 378-an voksoltak, a választásra jogosult 644 helybéli mintegy 59 százaléka. Érvénytelen voks három volt. Vargyas László 155 szavazatot kapott.

A Dunaújváros és Kunszentmiklós között található Szalkszentmárton lakossága megválasztotta az egyedüliként és független jelöltként induló Gulyásné Horváth Tündét polgármesternek, a választásra jogosult 2348 lakos 19 százaléka, 449 választópolgár élt szavazati jogával és 446-an adták le rá a szavazatukat. Három voks érvénytelen volt. A Kecskemét és Dunaföldvár között található Izsákon Bozóky Imrét, a Fidesz-KDNP-Nemzeti Fórum Egyesület jelöltjét, korábbi alpolgármestert választották polgármesterré. A választásra jogosult 4740 állampolgár mintegy 37 százaléka, vagyis 1739-en vettek részt a szavazáson, öt voks érvénytelen volt. Rézműves Mihály 292, Rácz Sándor pedig 259 szavazatot kapott. Mindketten a képviselő-testület tagjai, és független polgármester-jelöltként indultak.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye három településén tartottak időközi önkormányzati választást. Szentistvánbaksán három független jelölt indult a polgármesteri posztért, Rontó István, Vízi Károlyné Horváth Mónika és Orosz Viktor József közül választhattak polgármestert a község lakói, akik a négytagú képviselő-testület tagjaira is voksolhattak. Valamennyi jelölt függetlenként indult. A legtöbb szavazatot, 79-et Vízi Károlyné Horváth Mónika kapta, így ő lett a polgármester. Gagybátorban is három független jelölt indult a polgármesteri tisztségért. A 130 választó döntése alapján Horváth József lett a település vezetője 57 szavazattal, a másik két jelölt Horváth Zoltán és Tóth Istvánné voltak. A Miskolchoz közeli Ongán a helyiek két független jelölt közül választhattak; 1580-an adták le szavazatukat, egy voks érvénytelen volt. Trizsi Zalán nyert 837 szavazattal, így ő lett a település új első embere, Takács Lászlóra 742-en szavaztak.